你可能没想到，儿童血压高会影响眼睛健康

发表在美国心脏协会杂志《高血压》上的一项最新研究显示，视网膜动脉直径狭窄的儿童，更容易患上高血压；血压水平较高的儿童早期，更容易出现视网膜微血管损伤。

视网膜血管可预测儿童高血压发展

高血压是心血管疾病（CVD）发展的主要危险因素，早在儿童时期就可以表现出来，儿童高血压可致患病率持续上升。在以前的研究中，对视网膜血管的分析已经显示出可以作为成年人心血管疾病风险的预测因子。在这项名为“儿童视网膜血管直径和血压进展”的研究中，研究人员试图根据视网膜血管的测量结果来预测4年以上儿童高血压的发展。

医学博士Henner Hanssen表示：“高血压仍然是心血管疾病发展和死亡率的主要危险因素。初级预防策略需要筛查幼儿视网膜微血管健康状况和血压，以确定哪些儿童患高血压的风险比较高。我们越早提供治疗和改变生活方式来降低高血压，对这些儿童的益处就越大。”

儿童血压和眼睛健康有密切关系

2014年，研究人员对瑞士巴塞尔市26所学校的262名6-8岁儿童进行了基线血压和视网膜动脉测量。这两项措施在2018年再次执行，根据美国儿科学会的最低血压测量标准，在5分钟后对儿童血压进行分类。

分析结果表明：

视网膜血管直径较窄的儿童在随访时出现较高的收缩压；视网膜血管直径可以解释2014年至2018年期间29-31%的收缩压变化；基线在检查时，随着小动脉直径的增加，心脏的血压也明显变小，具体取决于体重和心肺健康状况；从基线到随访，最初的血压测量解释了66-69%的视网膜小动脉的直径为何会变化。

提早干预减少日后健康风险

汉森说：“儿童早期视网膜微血管健康评估和血压监测可以改善心血管风险分类。对有患高血压风险的儿童及时采取一级预防策略，有可能减轻儿童和成人日益增加的高血压负担。”。

研究人员指出，他们研究的局限性包括他们不能在24小时内确认血压测量值，即患者在医疗环境中测量时血压读数偏高的情况。包括青春期在内的发育阶段，以及可能影响血压发育和微血管健康的遗传因素或出生体重变量均未纳入研究范围。此外，儿童视网膜血管直径的适当参考值目前还不存在，因此需要进一步的研究。

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