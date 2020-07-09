爸爸是个大汗脚，该如何“除臭”？

相信不少家庭都会烦恼于爸爸的汗脚，尤其是脱了鞋子后的味道，杀伤力堪比生化武器。其实之所以出现这种情况，是因为这类人的足部易出汗，那么面对这种情况，我们该如何帮爸爸们“除臭”呢？

管理出汗的脚，你需要制定一个坚实的计划，按照美国皮肤病学会的建议，需要记录下出汗的发生过程和时间，这将帮助你确定一些应该避免的诱因，比如某些食物或情况。然后可以根据情况，进行以下处理。

1.每天洗脚

解决足底多汗症还需要多花点时间来保持卫生，比如每天一定要洗脚，必要的话要洗两次。肥皂可以选择抗真菌洗脚剂和以茶树、桉树和其他精油为特色的产品。无论你喜欢哪一种，一定要彻底擦干你的脚，特别是脚趾之间，以减少皮肤细菌。

2.用抗真菌粉擦脚

保持双脚干燥和无真菌是必不可少的，撒上一层玉米淀粉在必要的时候会起作用：可以让它静置大约半个小时，然后擦拭干净。这些粉末除了能防止水分流失外，还能增加抗真菌的功效。

3.选择正确的止汗剂

人体的双脚大约有25万个汗腺，你怎么才能让它们慢下来呢？IHS指出，止汗药是治疗的第一道防线，因为它们价格便宜，易于使用，而且没有侵入性。人体在晚上流汗更少，可以在睡前涂抹，这样更好地防止止汗阻塞。请注意如果您有敏感的皮肤，在尝试此方法之前请事先咨询医生的专业意见。

4.穿合适的袜子

不要忽视袜子的作用，羊毛袜和棉袜对通风特别有好处，可以帮助透气散热。切记一定要避免穿尼龙袜，因为尼龙袜会吸收水分，导致潮湿。另外推荐每天多换几次袜子或者外出时多带一双。

5.选择透气的鞋子

尽量不要选靴子和运动鞋，因为它们很容易就导致出汗潮湿，相反，选择一些更透气的东西，比如帆布或皮革材质的鞋子。换一双你要穿的鞋子，让它们尽可能干燥，可以使用吸收性强的鞋垫，可以提供额外的防臭功能。有条件的情况下，可以脱下鞋子(和袜子)，当然不建议在公共场合这么做哦~

一般情况下，足底多汗症不需要去看医生，但如果一直没有改善，最好还是找医生帮忙，毕竟这很影响生活质量。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)