警惕这几种常见的儿童皮肤感染，拖得越久越麻烦！

皮肤是身体最大的器官，主要功能是保护身体免受感染。俗话说“医者不能自医”，皮肤本身会受到感染，而且大多是由多种细菌引起的，症状从轻微到严重不等。轻度感染可以通过非处方药和家庭疗法治疗，而其他感染可能需要医疗护理。下面就给大家介绍一下儿童常见的几种皮肤感染。

皮肤感染的类型

1.皮肤细菌感染

细菌性皮肤感染通常开始于小的、红色的肿块，并且会慢慢增大。一些细菌感染是温和的，很容易用局部抗生素治疗，但其他感染需要口服抗生素。皮肤细菌感染包括:蜂窝织炎、脓疱病、麻风。

2.病毒性皮肤感染

病毒性皮肤感染是由病毒引起的，这些感染从轻微到严重不等。不同类型的病毒感染包括：带状疱疹、水痘、接触传染性软疣、麻疹、手足口病。

3.皮肤真菌感染

这些类型的皮肤感染是由真菌引起的，最可能发生在身体潮湿的地方，比如脚或腋窝。有些真菌感染不会传染，而且这些感染通常不会危及生命。

4.寄生皮肤感染

这类型的皮肤感染是由寄生虫引起的，这些感染可以从皮肤扩散到血液和器官。寄生虫感染不会危及生命，但会让人不舒服。

皮肤感染的症状

皮肤感染的症状也因类型而异，常见的症状包括皮肤发红和皮疹，可能还会有其他症状，比如瘙痒、疼痛和压痛。如果有比较严重的症状，比如脓包，或者严重的皮肤感染，那么就去看医生。

皮肤感染也可能扩散到血液中，当这种情况发生时，就很可能会危及生命。严重感染的症状包括：脓、水泡、皮肤脱落破裂、暗色坏死的皮肤、疼痛等。而当出现这种情况时，一定要及时去医院。

皮肤感染的原因

1.细菌性皮肤感染

当细菌通过皮肤上的伤口(如伤口或划痕)进入人体时，就会发生这种情况。被划伤并不一定意味着会患上皮肤感染，但如果免疫系统被削弱了，那么就会增加感染风险，免疫系统下降可能是疾病或药物副作用的结果。

2.病毒皮肤感染

最常见的病毒来自三种病毒：痘病毒、人乳头瘤病毒和疱疹病毒。

3.真菌感染

人体化学和生活方式会增加真菌感染的风险。真菌通常生长在温暖、潮湿的环境中，所以出汗或穿湿衣服是皮肤感染的危险因素。皮肤上的伤口可能会让细菌进入皮肤的深层。

4.寄生皮肤感染

微小的昆虫或有机体在皮肤下钻洞和产卵可能导致寄生皮肤感染。

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