看到冷饮就走不动了，能给宝宝吃吗？

一到夏天，小孩子就被冷饮给“降服”了，每每看到冷饮都是走不动的亚子，怎么办才好哦！

天气这么热，大人们都需要吃点冷饮降温解馋，更别说小孩子了！不过小孩子肠胃毕竟不如大人呀，到底这冷饮能不能给宝宝吃呢？

答案是……当然可以！来来来，让我们接着往下看：

孩子吃冷饮不会伤胃的

许多父母不敢给孩子喝冷饮、吃冰水果，主要是担心食物太凉会刺激肠胃，加重消化负担，害怕孩子会因此腹痛、腹泻、感冒等等，更担心会影响脾胃健康。

其实，这是多虑了。要知道，冷饮入口后，会经过食道到达胃部，消化后再被小肠吸收。而经过口腔和食道的暖化，到达胃部时已经不冷了，所以并不会伤害孩子的脾胃，也不会降低体温，毕竟人是恒温动物呀~因此，孩子是可以吃冷饮的，不用太担心。

为什么有的孩子吃完冷饮不舒服？

有家长就要问了，那为什么有的小孩吃完冷饮就不舒服？主要有两个原因：

1.饮食习惯原因

如果孩子从小就习惯吃冰淇淋、喝凉水，比如像很多欧美宝宝基本上都是喝凉水长大的，所以他们对食物冷热的接受度要强于普通孩子，很少出现吃冰凉食物不舒服的情况。如果宝宝从小习惯吃温热食物、喝温水，很少喝冰水吃冰淇淋，若是突然进食大量的冷饮，自然也就容易引起肠胃不适。

2.自身疾病原因

如果孩子患有肠应激综合征，那么遭受冷刺激就会腹痛，这是低温导致自身疾病发作，并不是因为吃了冰凉食物而拉肚子。

冷饮虽然很美味，但孩子不能多吃

冷饮孩子可以吃，但不能毫无节制的吃。

不满一岁的宝宝肠胃道功能还没有发育完全，这个阶段还是要以奶类和辅食为主，不建议给他们吃冷饮，以免出现肠胃问题。一岁以上宝宝可以适当吃些冷饮祛暑，但一定要控制好量。在这里建议各位父母，给孩子吃固体冷饮，比如雪糕冰棒等，一次不能超过一支；给孩子吃液体冷饮，比如冰汽水等，一次最好不要超过150ml，这样既让孩子享受清凉，又不至于影响身体健康。

此外，还有几点需要注意：

√ 饭前饭后别吃

若是在饭前吃，容易影响小朋友们的食欲，而饭后吃不利于消化，不妨选在两餐之间。另外，孩子运动大量出汗时也应忌大量吃冷饮，否则对肠胃、咽部刺激太大，可引起腹泻、腹痛、咳嗽等不适，建议等大概半小时以后再吃。

√ 享用时别太快

小朋友一般自制力不够强，享用冷饮时喜欢狼吞虎咽，这样对内脏血管刺激大，可使肠胃道的消化功能和杀菌能力变差，易诱发肠胃炎、胆囊炎甚至肝炎。大家应让孩子慢慢吃。

另外，建议选择大品牌纯奶油的冷饮。记住，不是牛奶味的哦~这样可以减少孩子摄入反式脂肪酸。

√ 放一会再吃

冰淇淋从冰箱里取出后，最好放一会再让宝宝吃。放置一会的冰淇淋吃起来不会太凉，不但能让满足宝宝的口腹之欲，而且不会对他的肠胃道产生太大的刺激。

√ 吃自制冰激淋最佳

市售的冰淇淋大多高热、高糖，且含有各种添加剂，并不适合给宝宝吃。大家不妨自己动手制作，可以避免上述问题，很安全。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)