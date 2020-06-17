夏天食物易变质，要不要把奶粉放冰箱？

随着气温逐渐升高，大家也开始把各类食物放进冰箱，以防它们变质，而考虑到奶粉营养价值高容易变质，不少妈妈们也会把它放进冰箱里“保鲜”。可是你们知道吗？放进冰箱的奶粉更容易变质！

为什么奶粉不能放冰箱？

1.容易受潮

冰箱内部温度低、湿度大，将奶粉放于其中很容易受潮结块，缩短保质期。而且每次给宝宝冲奶的时候，必然要把奶粉取出来，温度变化会导致水汽凝结，同样也会导致奶粉受潮。

2.微生物污染

冰箱内部通风差、空气湿润，并且还会存放其他的食物，必然会有微生物滋生。如果奶粉存放于这种环境中，那么必然也会受到微生物污染，宝宝喝了这种奶粉，很可能出现胃肠道问题。

3.罐体易生锈

湿气重和水汽凝结不仅会影响到奶粉的质量，也会破坏奶粉罐的完整性，极容易被锈蚀，而一旦罐体被锈蚀，那么奶粉的使用就不再安全了。

除了不放冰箱，这些事情也不能做！

其实除了把奶粉放冰箱，不少妈妈在日常存放和取用奶粉的时候，也总是犯一些错误，同样会让奶粉加速变质或者被污染。

1.取多了倒回罐中

有些妈妈对于奶粉量不熟悉，取用的时候一不小心取多了，于是就立马倒回奶粉罐。虽然勤俭节约是个不错的品质，但用在这里可就不合适了，这是因为只要奶粉暴露在空气中，就可能沾染上细菌、水汽，倒回去很可能污染整罐奶粉，极大地缩短了奶粉的保质期。

2.重复使用旧罐子

有些妈妈给宝宝准备的是袋装奶粉，为了方便保存就会倒入之前吃完的奶粉罐中，觉得这样不仅更利于保存还方便取放。但是大家考虑一下，奶粉的粉末很细腻，很容易残留在缝隙内，把新的奶粉倒进去很容易被污染。所以建议妈妈们一直购买罐装奶粉，如果只能买袋装的，那么记得每次冲完奶用夹子封好，没必要倒进旧奶粉罐中。

3.过期还给宝宝吃

有时候奶粉马上要过期或者才过期几天，有些妈妈想着反正也没剩多了，看起来也没变质，不如就给宝宝吃完，然而这种行为有着不小的危险性。因为奶粉是高营养食品，变质速度很快并且肉眼很难分辨，给宝宝喝过期奶粉很容易导致健康问题。

而且即便是没有变质，其营养成分也可能大大损失，而小宝宝吃奶量都是要精确到毫升的，这些营养损失就可能导致营养不良问题。所以奶粉开封后，要尽快给宝宝吃完。

4.忽视手和器具上的水

在给宝宝冲奶之前，妈妈们都会洗洗手，冲一下勺子，虽然这是非常好的习惯，但是也可能好心办坏事，比如没有把手和勺子上的水擦干就去挖奶粉，这很可能导致水滴入奶粉。

5.不及时盖盖子

宝宝饿起来基本上不能等，为此妈妈们往往急忙忙冲奶、喂奶，直到喂奶结束后才回去收拾器具，合上奶粉盖子。但事实上，这是非常差的习惯，因为让奶粉长时间暴露在空气中，会加快起变质速度。尤其是最近天气炎热、蚊虫多，奶粉蛋白质含量很高味道还甜甜的，很容易招惹小虫子。

所以说天气再热也不能奶粉放冰箱，而是存放于室内避光、清洁、干燥、阴凉的环境中，并且在注意以上误区即可。另外还要提醒一下，如果奶冲多了宝宝一下子喝不完，那么剩下的奶液要在1小时内喝完，否则就只能倒掉了，因为液体奶变质更快；同理温奶器是个鸡肋产品，因为冲好的奶根本不能长期存放，妈妈们就不要再购买了~

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