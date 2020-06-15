月子期，这八件事要牢记在心

在中国，女性生完宝宝后都要坐月子，在月子期间可是有很多讲究的。下面这几件事一定要注意，如此才能帮助自己更快恢复：

1.不要总躺在床上

新妈咪不要总是躺在床上，这样不利于产后恢复。如果身体允许，可以适当活动活动，促进体内残留异物排出，加快身体恢复。在走动时注意不要着凉，以免落下病根。

2.调整情绪

有些女性在分娩前情绪就比较低落，分娩后情绪也是一样。这样不利于身体恢复。因此，在心情不好时，可以跟家人或是朋友诉说，将不好的情绪表达出来。

3.洗澡时多加注意

月子期间，很多老人不建议女性洗澡。但长时间不洗澡，身上容易滋生细菌，引发疾病。因此，为了个人健康，也为了个人卫生，产后还是要洗澡的，只是在洗澡时要注意水温，洗澡时间也不要太长。

4.别吃方便面

对于坐月子里的女性而言，方便面没有营养价值。分娩后身体虚弱，需要摄入有营养能量高的食物。如果总是吃垃圾食品，会造成营养不均衡，影响产后恢复。

5.不要总是玩手机

分娩后，不要总是玩手机。玩手机时间过长，很容易造成眼部疲劳，患上眼部疾病。

不让小肚腩影响身形，建议产妈在分娩后适当地收肚子，或是使用束腹带帮忙。

6.保持室内空气流通

月子期间要经常将门窗打开，透透气，让室内有新鲜空气流入。

7.保证睡眠充足

分娩消耗女性大部分的体力，因此产后要好好休息。白天宝宝睡觉时，女性也可以适当休息会。这样才能应付宝宝晚上的哭闹。充足的睡眠不仅能促进身体恢复，还能刺激乳汁分泌。

8.凉性饮料不要碰

月子期间，身体还处在恢复阶段，天气就算再热，也不能吃太多的冷饮或是冷饮料。其实月子期最好的饮品就是温开水。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)