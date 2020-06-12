这些事别再做，影响孩子长个，别大意！

做父母的都希望自家娃可以拥有一双大长腿，不过，孩子的身高是由遗传、疾病、环境、激素、营养、出生时身高等多方面因素综合决定，虽说先天遗传因素我们无能为力，但可以在后天上加把劲哇！如果想让孩子长成大高个，你就要小心了，以下这几件事千万不要再做了~

1.不运动

时下很多父母都会让电子产品“带娃”，让孩子自己一个人看电视、玩手机等等。这样一来，孩子不仅容易沉迷电子产品，难以自拔，还难以参与到户外锻炼，影响正常的生长发育。

要知道，经常参加户外运动，不但能提升免疫力和消化吸收能力，还能促进体内维生素D的合成，加快血液中钙磷代谢，有助于孩子长高高，所以你还在等什么呢？快动起来吧！

正确做法：带孩子到户外，运动起来吧！不要让他总宅在家里看电视、玩手机。

2.睡得太晚

现在生活压力大，很多爸爸妈妈白天忙于工作，晚上赶紧抓紧时间追追剧、玩玩手机，这样一来睡觉就晚了。孩子也会跟着收到影响，很容易养成晚睡的习惯。还有的孩子临睡前很兴奋，一直不肯睡觉，家长也觉着无所谓，随孩子去。

其实，生长激素的分泌高峰期是晚上21点至第二天凌晨1点，尤其是晚上22点前后。想让孩子长高高，就应让他早点睡觉，不要错过生长激素分泌的高峰期。

正确做法：孩子入睡前，可以给他讲故事、读绘本、聊一聊今天发生的趣事，形成固定的睡眠仪式，这样能帮助他快速入睡。

3.经常吃零食喝饮料

有的父母担心孩子肚子饿，会经常给他买零食吃；有的父母会限制孩子吃零食，但老人溺爱孩子，经常偷偷给孩子吃零食。

要知道，零食在生产过程中流失了大量营养，还使用了多种添加剂，导致其营养价值低、热量高。孩子经常吃零食喝饮料，不但会发胖，还会影响身体健康。另外，如果饭前吃零食太多，会影响正常的进餐，不利于生长发育。

正确做法：如果想给孩子吃零食，就要选一些健康零食给他吃，比如水果、酸奶、坚果等。此外，注意不要让孩子喝太多饮料。

4.睡觉时开小夜灯

很多家长会在宝宝睡觉时，留一个小夜灯。尽管小夜灯能让孩子安心入睡，也方便了父母半夜查看他的睡眠情况，但会妨碍生长激素的正常分泌，不利于身高发育。

正确做法：比起小夜灯，不如买个安抚玩具实用。

孩子身高有两个快速增长期，一个是出生期，0-2岁；一个是青春期，女孩子11-13岁，男孩子13-15岁。大家一定要把握住身高快速增长期，避免以上四件事，让孩子长高高！

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