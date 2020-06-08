想备孕的瘦纸看过来！赶紧制定调养计划

孕前如果营养不良，会影响怀初期胚胎的发育，继而会加大流产的概率。曾有研究表明，偏瘦的女性在怀孕前3个月流产的几率要明显高于正常身材的女性。所以，偏瘦的未准妈妈们们一定要摄取充足的营养，及时增重。那么究竟要怎么吃呢？下面这些建议，你一定用得着：

吃高能量、高蛋白的食物

要想增重，首先就要获取足够的能量，平时可以多吃一些富含优质蛋白的食物，比如鱼虾、瘦肉、奶制品等。必须要均衡饮食营养，保证一日三餐，还可以在三餐之间可以吃一些次点心，尽量吃一些富含高营养、高蛋白的食品。

注意气血的补给

一般身材偏瘦的备孕妈妈本身会有贫血的症状，怀孕以后，贫血的现象会更加严重。所以，日常饮食中，可以多吃一些黑木耳、红枣、花生、核桃、枸杞、桂圆、红豆等食品。黑木耳对补血有益的食物，而且红豆对于补充铁元素很有效果。另外也可以吃一些动物的肝脏，动物的肝脏也含有丰富的铁元素，而且还含有丰富的维生素。在日常生活上还可以每天用热水泡脚，有祛寒与促进血液循环的作用。

多吃含钙、锌类食物

身材偏瘦的备孕女性还可以多吃以些含铁、锌等营养素高的食物，如瘦肉、红糖、蛋黄、猪肾、羊肾、干果（杏干、葡萄干）、牛奶、奶酪、鸡蛋、豆制品、海带、紫菜、虾皮、芝麻、山楂、海鱼、蔬菜等等。通常每100g鲜牛奶中含钙约120mg，如果每人每天喝奶250g，则能提供钙300mg；每天喝牛奶500g，便能供给600mg的钙；再加上膳食中其它食物供给的300mg左右的钙，便能完全满足人体对钙的需要。

除了以上这些，还应注意夏季水果很多，很多女性都爱吃，但食用水果最好不要过量，虽然水果对人体有好处，但是水果并不能涵盖蔬菜的营养，一般蔬菜里的纤维素成分会比水果高很多。而且很多水果含有大量的糖分，吃多了UI后还有可能引发妊娠性糖尿病。

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