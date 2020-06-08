【育网辟谣】这些有关维生素A的谣言，你还在信吗？

一条冷知识：“维生素A可以增强免疫力”。没错，维生素A又叫“抗感染维生素”，作用于人体免疫系统全过程。宝妈们，是否刷新了你的认知？

有宝妈窃喜，幸好胡萝卜平时给娃没少吃，维生素A不会缺！

但实际上，很多家长被谣言带偏，没能正确为宝宝补充维生素A，中国宝宝维生素A缺乏问题普遍，影响了宝宝免疫力和生长发育。今天我们就把谣言一条条击碎，高举科学育儿大旗，带大家更深入地了解维生素A。

真相：错！6个月到6岁处于免疫功能不全期，不能掉以轻心。

宝宝6个月后母传抗体消失，自身免疫系统尚不完善，虽然偶尔生病是正常的，但在免疫力构建的关键时期，更要从多方面保护和完善免疫功能。

免疫力完善与多种因素有关，其中，维生素A作用于免疫系统全过程，最为关键。它可以维持呼吸道、消化道上皮细胞黏膜的完整性和功能健全，抵御病毒、细菌的入侵，还能激活免疫细胞的活性，促进抗体的生成，提高免疫系统的战斗力。因此，维生素A缺乏的宝宝更易感染，特别是呼吸道感染和腹泻。维生素D也具有免疫调节功能，因此每天坚持补充维生素AD，是给孩子最好的保护。

世界卫生组织儿童卫生合作中心主任戴耀华教授、知名儿科专家张思莱、百万粉丝大V儿科医生鱼小南等育儿大咖都曾在访谈中提到维生素A对提升免疫力的积极作用，你还敢不重视吗？

真相：错！母乳虽是宝宝的黄金口粮，富含多种营养物质和免疫物质，可中国妈妈母乳维生素A含量却不尽如人意。

WHO调查数据显示，受膳食结构和营养水平现状影响，中国妈妈母乳维生素A含量低于全球平均水平。国家卫健委医药卫生科技发展研究中心参与编写的《中国儿童维生素A、E缺乏与呼吸道感染》再次证实了这一结果。

维生素A营养水平关系到宝宝的健康和成长，对免疫力、身高、视力、智力、造血功能都非常关键，即使是纯母乳喂养，也不可忽视维生素A的补充。

真相：错！食补可不是万能的，真相可能会刷新你的认知。

大家认识的动物肝、胡萝卜等补充维生素A的方法存在诸多弊端，且宝宝消化系统不完善，胃容量也小，维生素A还是会有营养缺口。因此，正确的做法是饮食均衡的基础上，额外给宝宝补充维生素A哦，安全又有效。

虽说动物肝中含有较为丰富的维生素A，但存在安全隐患 。

食补维生素A的效果也是大打折扣，完全不能满足宝宝每日所需。

真相：错！缺乏不是看你是城市还是农村，而是看数据！

根据2019年《中国儿童维生素A、E缺乏与呼吸道感染》发布数据显示，0.5-14岁以下儿童维生素A缺乏比例为47.98%。

最新的大样本临床数据覆盖了全国范围内22个省市自治区的6个月-14岁儿童，虽然有地域差距，但缺乏率均较高。可见儿童缺乏维生素A的问题并没有随着经济发展和儿童保健水平的提高得到明显改善。

究其原因，主要与胎儿期营养储备基础差、膳食来源少、生长发育需求高、感染性疾病大量消耗等多种因素有关。所以妈妈们一定要引起重视，坚持为宝宝补充维生素AD哦。

真相：错！科学补充，怎么会过量，补补停停，反而没效果。

在《儿科学》中明确给出了维生素A的中毒剂量：一次性摄入超过30万国际单位可能发生急性中毒；而每天摄入5万-10万IU，连续服用超过6个月后才可能会引起慢性中毒。

国内权威指南建议0-3岁婴幼儿每日维生素A的理想剂量是1500IU-2000IU，这与中毒的剂量差了上百倍，没有必要担心过量中毒问题。宝宝生长发育迅速，需要持续的维生素A营养供给，如果隔天补充或者间断补充，反而不利于宝宝的健康成长，目前中国宝宝维生素A缺乏问题如此普遍，就与现在的补充误区不无关系。

真相：错！各国国情不同，补充方式有差异，并不是不补

缺乏维生素A是全球范围普遍存在的公共卫生营养问题之一，各国都是重视补充维生素A的，只是方法不同。

WHO指出维生素A补充不应作为贫困地区的补充策略，最新的国际研究也证实日常小剂量补充维生素A更有利于改善亚临床缺乏带来的健康风险，所以我国采用的每日口服维生素A1500-2000IU是更科学的！

真相：错！药品分治疗用药和预防用药，宝宝日常补充的维生素AD滴剂是预防用药，剂量配比都更科学，是更安全有效的营养补充剂。

保健食品、食品中维生素AD含量较低，不具有预防和治疗维生素AD缺乏的作用。而食品鱼肝油不仅含量低，维生素AD配比也不合理，更有健康风险。因此还是国药准字的维生素AD产品更适合宝宝。

药品类维生素AD制剂，补充效果更好，是宝宝的最佳选择。

真相：错！维生素AD滴剂是用高纯度的维生素A和维生素D按照科学的3:1配比制成，并不存在分离的问题，这个说法完全没有科学根据。

国内国药准字的维生素AD滴剂，维生素AD纯度更高，且严格按照婴幼儿时期的营养需求量配比而成，由于中国宝宝维生素A和D都容易缺乏，维生素A还能促进维生素D活性增强，所以维生素AD同时补充是最适合中国宝宝的。

结束语

维生素A对于宝贝的健康成长至关重要，妈妈们切勿相信谣言。坚持每天给宝宝补充维生素AD滴剂，要记得从出生开始补充到至少3岁哦！

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