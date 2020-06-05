研究发现，孕前常吃蔬菜可降低早产风险

一项新的研究表明，怀孕前经常吃蔬菜的妇女早产的风险显著降低。昆士兰大学的这项新研究题为“孕前饮食模式与早产和低出生体重风险：澳大利亚妇女健康纵向研究结果”，发表在最新一期《美国临床营养学杂志》上。

这项研究是关于什么的?

研究人员表示，过去有几项研究表明，孕妇怀孕前的饮食可能与早产以及婴儿低出生体重(LBW)有关。然而，这些研究并不是决定性的。这项研究是为了观察怀孕前的饮食是否会影响早产和低出生体重儿的风险。

博士候选人Dereje Gete解释说，许多妇女在怀孕前饮食不良，这可能对妊娠产生不利影响。这项研究将早产定义为怀孕37周前出生的婴儿。研究表明，早产婴儿在新生儿期和婴儿期死亡的风险更高。在澳大利亚儿童中，早产每年可影响8.5%的新生儿。专家表示，全国早产率正在上升。

这项研究做了什么?

这项研究从澳大利亚妇女健康纵向研究(ALSWH)中提取了3422名妇女和3508名单胎活产儿的饮食记录。ALSWH是一项涉及57000多名女性的研究，研究了影响其健康的各种因素，例如社会，身体，环境，生物学和生活方式相关或行为。

研究小组使用了“健康饮食指数-2015(HEI-2015)得分”来研究这些女性的饮食模式。从这项研究中，他们概述了在研究后期怀孕的非孕妇中的四种不同饮食模式。分别为：

* 主要吃肉类和高脂肪食物。

* 主要靠谨慎饮食。

* 主要以糖、精制谷物和加工食品为主。

* 以传统蔬菜为主的饮食。

研究小组使用多变量logistic回归分析来研究孕前饮食与妊娠结局之间的关系。一些传统蔬菜包括西兰花、卷心菜、胡萝卜、花椰菜、青豆、土豆和南瓜。

这项研究发现什么了?

研究表明，孕前多吃传统蔬菜的妇女不太可能早产。在得出结论之前，研究小组调整了所有其他可能增加早产和低出生体重儿风险的影响因素和生活方式因素。他们写道，优势比为0.72，相对风险比为0.62。他们补充说，这些早产和低出生体重儿的风险与母亲怀孕前的体重指数无关。研究小组发现，孕前饮食模式与低出生体重儿之间没有关联。

盖特表示“传统的蔬菜富含抗氧化剂或消炎营养素，它们对降低不良出生后果的风险有着重要的作用。妇女在受孕前依赖某些储存的营养素，如钙和铁，这些营养素对胎盘和胎儿组织的发育至关重要。在孩子怀孕后开始更健康的饮食可能太晚了，因为怀孕的头三个月胎儿已经成型。”

结论和专家发言

研究人员建议女性在怀孕前应该多吃传统蔬菜，以改善怀孕的结果。

他们写道： “这项研究表明，在怀孕前更好地遵守传统的蔬菜模式与较低的早产风险有关，特别是在初次分娩的产妇中自然早产的风险。”

然而，研究小组表示还需要进行更多的研究，看看这种关联是否适用于大量人口以及不同种族和族裔的人口。他们补充道，其他影响低出生体重和早产的因素也需要考虑。

该领域的专家吉塔·米什拉教授补充说，这项研究表明，改善想要怀孕的女性的饮食是有道理的。这些干预措施可能会产生长期的健康后果。

她警告说，“早产的人在成年后面临更大的代谢和慢性疾病风险，以及认知能力和学习成绩也较差。”

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