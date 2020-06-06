小心了！玩手机多的孩子易患自闭症

来自德雷塞尔大学医学院和多恩西夫公共卫生学院的研究人员表示，让婴儿坐在平板电脑或电视机前，以及缺乏亲子游戏时间，都会导致儿童后期出现更严重的自闭症谱系障碍（ASD）样症状。

新冠期间孩子玩手机时间变长

作者认为，这些发现的背景发生在冠状病毒大流行期间，因为这段时期，孩子整天在家，而父母在照看孩子的同时还要在家工作或承担其他责任。

医学院研究人员、首席作者、医学博士凯伦F海夫勒（Karen F.Heffler）说：“文献中大量的研究表明，亲子互动对儿童后期发育的益处，以及屏幕观看时长与发育迟缓的关联。”

看屏幕时间长易诱发自闭症

在婴儿12个月和18个月的健康检查中，他们的护理人员被问及婴儿接触屏幕或书本的频率，以及他们与孩子玩耍的频率。研究跟踪了来自全国2152名儿童样本，研究小组检查了看电视或视频，以及社交游戏时间与2岁儿童自闭症风险和自闭症样症状之间的关系，这些症状是通过修改后的幼儿自闭症检查表（M-CHAT）测量的。虽然幼儿通常对与他人互动感兴趣，但那些有自闭症样症状的幼儿不太可能表现出这些社交行为。

在控制性别、种族、母亲年龄和早产的情况下，研究小组发现，12个月大的时候看屏幕会导致4%的ASD样症状，而与父母的日常玩耍时间相比，少于日常玩耍时间会导致9%的自闭症样症状。这一发现与美国儿科学会的建议不谋而合，不鼓励18个月以下儿童使用屏幕，除非用于视频聊天。

根据疾病控制和预防中心的数据，每54个儿童中就有一个患有自闭症，这种疾病在男孩中的发病率是女孩的四倍。先前的研究报告显示，自闭症的风险有50%到80%是遗传的，但对非遗传因素的了解甚少。

限制儿童屏幕时间非常重要

“相对于婴儿屏幕时间，这些发现加强了我们对父母和孩子之间的游戏时间重要性的理解。”医学院精神病学教授、资深作者大卫·S·贝内特博士说，“公共卫生运动和儿科医生有一个很好的机会来教育父母，使他们有能力将孩子患自闭症风险降到最低，这可能包括增加社会互动和限制儿童早期使用屏幕。”

作者指出，他们的研究没有发现与自闭症风险有关，而是与自闭症样症状有关。未来的研究应该探索这种关系是由易患自闭症的儿童被屏幕吸引决定的，还是屏幕导致自闭症样症状决定的。同时，作者建议家长们遵守美国儿科学会的建议，避免18个月以下的儿童看电视，并将5岁以下的儿童每天看电视的时间限制在1小时，以帮助儿童理解他们看到的东西。

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