小天才的背后：他们的天真烂漫呢？

记得之前在《中国达人秀》上曾经看过这样一个小孩—张冯喜，一位凭着自己的个性才艺表演，独特的性格魅力成功俘虏了一大批的热粉，一时间，各种赞美之词蜂拥而起，这个小孩被人们称为“天才”。

说起来，中国父母都很喜欢“天才”这个词，为了让自己的孩子成为天才，各种兴趣班轮番而上，但是大家有没有想过这样真的好吗？

“小天才”们似乎失去了天真

舞台上的张冯喜将周立波模仿的惟妙惟肖，他在舞台上收缩自如的表演让很多人都印象深刻，评委将他称为天才。在粉丝在各大平台上热议他沉稳的心理素质的同时，也有人在疑虑道，这个孩子是不是过于成熟化了，一个七岁的小孩表现得不苟言笑，好像完全失去了小孩子本该有的天真与可爱。

相信很多人都有看过这样的新闻，天才少年读大学的报道。在令人惊愕之余，我想更多人也会好奇这些孩子的父母是如何教育的？

逼迫孩子，会带来负面影响

现代家庭中，有很多家长往往会因为希望自己的孩子可以成为天才，就给孩子报读各种兴趣班。这里我想提醒各位家长们一句，不是所有的孩子都可以成为天才，长期的兴趣班反而会霸占孩子的正常玩闹时间，是极有可能导致孩子在性格上出现问题，更为甚者还会出现性格上的一些缺陷。

与其期望孩子能当天才，不如保持该有的天真

提醒家长们，在给孩子培养各种技能的同时，一定要权衡利弊。如果孩子在某一些方面有过人天赋，那么你就着重培养，在培养的同时，也要学会给孩子留有一定的成长空间，让孩子保持天真。如果您的孩子没有表现出一些天赋，你可以适当的去引导一下你的孩子的兴趣，以此来培养孩子的兴趣，倘若孩子连兴趣都没有，就适可而止吧，让孩子纯粹地享受童年吧~

家长在培养孩子的时候，一定要记得尊重孩子自己的意愿，从实际情况出发。给予他们适当的引导，千万不要拔苗助长！

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