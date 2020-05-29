孩子醉心游戏，还想当网红主播，怎么办?

最近，有个妈妈向育姐求助，说自己的孩子在疫情隔离期间醉心游戏，到现在都难以自拔，甚至还想当游戏主播，怎么教育都没用，该怎么办？

还别说，这个问题真的很普遍，孩子们在家待久了，出的问题也就多了，爱打游戏就是其中之一。来来来，我这就给大家出谋划策：

孩子玩游戏为何会这么有瘾？

1.生活太无趣

疫情期间，孩子只能在家里待着。日常生活除了上网课，就只剩下了做作业、吃饭、睡觉等事可以做。父母上班，孩子在家把能做的事情都做了一遍，只能靠玩游戏打发时间了。因此，玩游戏上瘾很可能是阶段性的，等疫情结束回校上课，孩子被其他事吸引，就不会沉迷游戏咯。

2.游戏太好玩

游戏里没有爸妈管教打骂、没有考试和作业，还能时常获得成就感。更关键的是，孩子能在游戏中掌控自我。而这种自己做主的感觉，孩子在现实生活中很难体会到。如果孩子在游戏之外能有这些体验，相信就不会对游戏上瘾。

游戏玩得好，就能当主播？图样图森破

尽管我没怎么玩过什么游戏，但也知道想要成为一名游戏主播，没那么简单。

作为一名主播，除了要有丰富的游戏经验和优质的直播设备，还必须对游戏有深刻的理解，掌握和观众互动的技巧，同时具备强大的人格魅力和号召力。另外，在成为游戏主播的过程中，还必须要有耐心坚持下去。

游戏主播目前已经是一份正当职业，被社会各界广泛接受和认可。与其他职业一样，想要把主播这份职业做好做出色并非易事，并不是简单的玩得好就能做主播。

就像现在很火的直播带货，但并不是每个人都能做，更何况是顶级网红了。孩子只关注那些赚到钱的游戏主播，并不知道这背后还有很多艰难生存的主播们。赚钱并不容易，而那些能成为顶级主播的人，都是在漫长的学习和坚持中不断成长起来的。

父母该怎样和孩子沟通？

首先，大家要尊重和理解孩子的理想，并表示肯定。一个人明白自己想要做什么这并不简单，更别说是个孩子了。孩子小小年纪就能树立理想，是一件值得被表扬的事。

其次，大家可以跟孩子探讨那些顶级主播是如何成功的，研究一下想要成功需要学习哪些东西，付出哪些努力，能不能靠自己的努力购买一套游戏设备等。在探讨过程中，大家要帮助孩子整理思绪，了解他的想法和追求。可能在此过程中，孩子就明白了自己未来该做什么了。

事实上，孩子的理想被父母尊重和肯定，就已经把问题给解决了。父母和孩子交流的过程，就是帮助孩子认请自己的过程。在父母正确的引导教育下，孩子一定会走上正途。

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