妈妈究极带娃方法，绝对比吃饭还轻松~

后台里经常会看到妈妈留言：“结婚前在家里也是掌上明珠，但是自从结婚生娃，自己就变成了专职保姆，全天24小时要照顾好孩子，虽然不用上班，但是却比工作累太多了……”

相信不少妈妈都有类似的遭遇，不得不承认，妈妈是世界上最辛苦的职业，因为一旦你入职了，那么将终身无休，并且还无法离职。但其实很多时候，是妈妈们用错了方法。

♦ 为什么你带娃会那么辛苦？

1.总觉得丈夫不靠谱

相信大家总在网上看到类似的段子：爸爸带娃就是在坑娃，父爱如山体滑坡……确实在照顾人方面，男性不如女性，这是因为相较于女性，他们比较缺乏细心和耐心，做事情有时候也是一时起意，所以经常会做出坑娃的事情。而妈妈们也因为不信任爸爸们的带娃能力，而总是一个人带孩子，结果就辛苦了自己。

2.什么事情都包揽

不少人依然信奉“男主外、女主内”的思想，于是在有了孩子之后，妈妈就会在家里照顾孩子，并且一个人包揽了家务活。而老公们回家看到是个干净整洁的家，那么就会理所当然地当个甩手掌柜了。然而带孩子本身就很辛苦，如果再加上无尽的家务，那么妈妈们将会非常累，时间久了还可能出现心理问题。

3.不给孩子帮忙的机会

其实在生活中，有不少孩子看到妈妈这么辛苦，就希望也能搭把手，做一些力所能及的事情。但是不少妈妈担心孩子做不好或者受伤，就拒绝了孩子，这不仅让他们非常难过，也让妈妈们因为过于繁忙而非常辛苦。

♦ 你总是这么做，苦的不只是自己！

常言道只要努力就会有回报，但妈妈这种辛苦往往得不到良好的回报，反倒可能给自己和身边的人带来不少负面影响：

1.老公失去了责任感

如果宝妈总不让丈夫参与带孩子的事务，不给予丈夫做家务的机会，丈夫对这个家也没有了责任感，他更体会不到宝妈的辛苦，为此在生活中，总会听到类似的话：“我天天在外面加班工作，你不过就是在家带带孩子，有什么辛苦的？”

2.影响孩子的发展

如果什么事情包办，那么孩子势必接触不到家务，相应的他们的自理能力和独立能力也得不到发展，并且会对妈妈产生极大地依赖。如此长大的孩子，将很难独自生活，有些甚至还会产生恋母情节，这对于孩子将来的感情生活也非常不利。

3.自己成为了佣人

如果把家里的所有事情都包揽下来，那么不但让老公变懒、孩子变废，还把自己变成了家里的佣人，过的非常艰辛。自己哪一天病了，需要丈夫和孩子照料一下，两个人一个不肯一个不会，那该多么凄凉。

♦ 不要一个人扛，没必要总是“为母则刚”

似乎大家都默认了“当了妈就要变坚强”的设定，什么事情都自己扛，但女人终究是水做的，很多时候我们也可以软弱一些。

1.让老公去带娃

虽然爸爸们带娃总是充满了不靠谱，但其实只要你愿意教，就都不是事儿。就比如，在这个世界上，还是有很多靠谱的爸爸，而他们身后必然有个愿意教、会夸人的妻子。

所以说，平常就要让老公们多参与到育儿工作中，并且要给与足够的信任，要相信这也是他们的子女，他们不会做出伤害孩子的事情。此外男人们其实都有些小孩子心理，需要多多夸赞，这样他们才会更有动力带娃。

有了老公的帮忙，不仅妈妈们可以休息休息，还可以增进夫妻感情，爸爸和孩子的的关系也会更加亲密。

2.适当撒撒娇

众所周知，过于要强的女人往往得不到怜惜，所以妈妈们不妨多示示弱、撒撒娇，比如老公放假在家，可以躺在他身边怯生生说：“老公~最近带孩子太辛苦了，你今天帮忙带一天吧~”最好能再配合一些撒娇动作（具体什么动作就不用我教了吧），只要老公爱你，肯定一口就答应下来。

这样不仅妈妈可以休息一天，还能当老公体验到带娃的辛苦，他们就知道多关怀妻子，平常也会自觉承担一些家务了，这就形成了一个良性循环。

3.家务要分给孩子

我们不仅要让孩子成才，也要让他们成人，这需要培养他们的独立性和自理能力，只有教会了“自己的事情自己做”，他们才会尝试独立思考，自己动手解决问题。

平常我可以把家务分摊一下，比如妈妈负责买菜烧饭，爸爸饭后要洗碗，而小孩子则要扫地、拖地；如果孩子再大一些，则可以让他们收衣服并且整理好放进衣柜等等。

安排每个家庭成员的家务，可以增强他们的责任心，让家庭更加和睦团结。此外这种方式，也可以让家庭成员体会到妈妈的艰辛，这非常重要。因为很多妈妈并不怕吃苦，家务她们也愿意承担，只是苦于明明自己忙得要死还得不到认可。

所以与其做个“勤”妈妈，不如当个“懒”妈妈，辛苦被分担了，快乐却是翻倍的。

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