带娃去游乐园，该如何保证他的安全？

节假日的时候，一些爸爸妈妈会带着孩子去游乐园玩，这里需要提醒各位，在快乐玩耍的同时，也不能忽略安全问题。那么我们要如何保证孩子的安全呢？一起来看看吧~

1.不要忽略身高和体重准则

在挑选游乐设施时，应该选择适合儿童的。可以阅读身高和体重指南并且遵守，千万不要试图欺骗和隐瞒。记住，这些限制是出于安全考虑而存在的，不要为了三分钟乐趣而让孩子受伤。

2.提前了解游乐设施

孩子们应该知道他们将经历什么，知道乘坐过程中可能会发生什么样的倾斜和转弯、摇摆或摇摆、突然上升或下降。回答孩子们可能有关于乘坐的任何问题。

3.不要玩过于可怕的项目

孩子们不应该被强迫去玩过于恐怖项目，比如过山车、鬼屋等等，把孩子吓着了就得不偿失了。安全报告说，很多儿童在玩耍过程中试图下车或不稳定移动时受伤。

3.不要让孩子无人看管

当一个孩子想去某个地方，而另一个孩子不想去的时候，父母很难知道该怎么做，但是孩子应该有一个成人陪伴在他们身边。不要让一个孩子单独和另一个孩子一起去兜风，因为你不在的时候会发生太多的事情。

4.建立汇面场所

在公园的每一个区域建立一个容易看到的地方，并且告诉他们一旦走散了，就到这个地方集合；向孩子们展示员工和公园保安的样子。确保他们清楚了解陌生人的危险行为，不要以任何理由离开既定的汇面地点。如果孩子迷路了，公园员工或安全官员应该愿意在指定的地方和孩子一起等待。

5.必要安全措施

反复提醒孩子们在公园里骑车时，手和脚要安全地放在设备里。当孩子们在骑车时试图伸出手和脚时，有时会发生伤害。

6.戏水安全

在选择水上游乐设施前，了解孩子的游泳能力。确保孩子们知道如何屏住呼吸，不会被突然溅起的水花吓到，并且不会因为从滑梯上掉进游泳池而惊慌失措。

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