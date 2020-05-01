推荐一款超健康水果，妈妈们赶紧吃起来~

水果可以补充膳食纤维、维生素等营养素，每天吃一些对健康有利。可是当妈妈们去购买的时候，却发现水果有好多种，具体选哪种却又有些纠结。那么妈妈们们该如何选择呢？这里小编推荐浆果，它们不仅味道鲜美，营养丰富，还对健康有很多好处：

1.富含抗氧化剂

浆果含有抗氧化剂，有助于控制自由基。自由基是不稳定的分子，少量有益，但当它们的数量太多时会损坏细胞，造成氧化应激。浆果是抗氧化剂的重要来源，如花青素、鞣花酸和白藜芦醇。除了保护细胞，这些植物化合物还可以降低疾病风险。

2.改善血糖

浆果可以改善血糖和胰岛素水平。研究表明，它们可以保护你的细胞不受高血糖水平的影响，有助于提高胰岛素敏感性，降低对高碳水化合物食物的血糖和胰岛素反应。

3.高纤维

浆果是很好的纤维来源，包括可溶性纤维。研究表明，摄入可溶性纤维会减缓食物通过消化道的运动，从而减少饥饿感，增加饱腹感。这可能会减少卡路里摄入量，使体重管理更容易。更重要的是，纤维有助于减少你从混合膳食中吸收的热量。

4.提供多种营养

浆果热量低，营养丰富。除了富含抗氧化剂外，它们还含有多种维生素和矿物质。尤其是草莓，富含维生素C和矿物质。

5.帮助对抗炎症

炎症是身体抵御感染或伤害的防御手段。然而，现代的生活方式往往导致过度的，长期的炎症，由于增加的压力，不充分的体育活动，以及不健康的食物选择。这种慢性炎症被认为会导致糖尿病、心脏病和肥胖等疾病。研究表明，浆果有助于减少炎症，降低患心脏病和其他健康问题的风险。

6.降低胆固醇水平

浆果是一种有益心脏健康的食物。黑覆盆子和草莓被证明有助于降低肥胖或代谢综合征患者的胆固醇。此外，浆果可能有助于防止低密度脂蛋白胆固醇氧化或受损，这被认为是心脏病的主要危险因素。

7.对皮肤有好处

浆果可以帮助减少皮肤皱纹，因为它们的抗氧化剂有助于控制自由基，自由基是导致皮肤老化的主要原因之一。研究表明，抗氧化剂可以通过阻止酶的产生来保护皮肤。

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