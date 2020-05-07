治疗腹泻，找对发病原因很关键！

腹痛和腹泻可由多种因素引起，这些症状包括消化不良、病毒感染或肠道疾病。确定症状的原因是很重要的，这将决定你可以尝试哪些药物、家庭疗法来帮助治疗和预防腹痛和腹泻。导致腹泻的原因有哪些呢？

腹痛和腹泻的原因

大多数人偶尔会经历短暂的腹痛和腹泻，饮食改变、过量饮酒和消化不良都可能导致这些症状。此外频繁、持续或严重的腹痛和腹泻可能表明一种疾病或更严重的医学问题。腹痛和腹泻的可能原因包括：病毒或细菌性肠胃炎、食物过敏、经前综合症、肠易激综合症、乳糖不耐症、结肠炎、阑尾炎、药物过敏、乳糜泻、压力和焦虑等。

急性腹痛和腹泻的原因

消化不良、胃流感、食物中毒是急性腹泻和腹痛的常见原因。在这些病例中，症状持续时间不到4天，而且常常不经治疗就消失了。影响腹部器官的感染或疾病也会引起腹泻引起疼痛。腹泻和腹痛持续一个多星期或经常复发可能是肠道疾病或紊乱的征兆，如果你已经有这些症状超过一个星期或者反复出现，须及时就医。

引起儿童腹痛和腹泻的原因

和成年人一样，儿童的腹痛和腹泻通常是由胃流感、感染、食物过敏、乳糖不耐受和压力引起的。此外吃得太多也会导致这些症状，有些孩子可能无法分辨什么时候饿了、什么时候饱了，这会导致他们吃得过多，而吃得过多会对消化系统造成压力，导致腹痛和腹泻。

孕妇腹痛和腹泻的原因

孕妇特别容易腹痛和腹泻，一个常见的原因是，许多女性发现自己怀孕后会改变饮食习惯，而这会引起消化不良。有些妇女可能对某些食物产生过敏反应。最重要的是，怀孕期间生殖系统的荷尔蒙变化也会引起这些症状。

如何预防腹痛和腹泻

遵循以下饮食建议来帮助预防消化不良和胃部不适：

饮食均衡，营养丰富；

限制酒精；

限制辛辣和高脂肪的食物；

多喝水；

经常洗手可以预防一些引起这些症状的病毒感染；

准备食物时要注意卫生，经常清洗厨房工作台面并妥善储存食物。

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