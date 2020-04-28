瘦MM怎么备孕？正确饮食指南快来收藏

现在的女性都以廋为美，为了保持身材常常节食减肥。但如果你在备孕期，可不能这么做哦，一定要补充充足的营养，才能保证宝宝正常发育。那么身材偏廋的女性在备孕期间该怎么吃呢？一起来了解一下吧。

女性太瘦，孕气不佳



太瘦就容易营养不良，进而导致卵子活力下降，月经不调，对正常备孕有很大影响。而且，女性在备孕期营养不良，不仅不利于孕早期的胚胎发育，还会增加流产、胎儿畸形的风险。

研究发现，与身材正常的女性相比，身材偏廋的女性在孕早期前三个月的流产风险更高。因此，身材偏廋的女性在备孕期要补充营养，适当增加体重，保证高蛋白质和能量的正常补充。建议大家，最好在孕前一年就开始调整日常饮食，增加营养摄入。

在备孕期如何合理增加体重？

1.水果不要多吃

很多女性常常会把水果当做蔬菜来吃，但这种做法是不对的，水果并不能代替蔬菜，备孕期间也不能吃太多的水果。蔬菜里含有大量纤维素，而水果里含糖量较高，多吃有可能导致日后出现妊娠糖尿病。

2.多吃富含微量元素的食物

微量元素对人的身体十分重要，缺乏微量元素不仅会影响正常受孕，还会妨碍胎儿的正常发育，大家在备孕期要多吃富含锌、钙、铁等微量元素的食物。

3.保持正常饮食规律

大家在备孕期要保持正常的饮食规律，一日三餐正常吃，同时保证蛋白质和能量的正常补充。请注意，务必要保持食物的多样化和营养均衡，多吃奶制品、豆制品、廋肉、鱼虾等富含优质蛋白的食物。

4.吃些点心

除了正常的一日三餐外，在两餐之间还可以吃两三次点心，比如吃一些乳酪、蛋糕、面包等高蛋白、高营养的食物。

5.注意补血

太瘦的人或多或少都有些贫血，如果孕前就贫血，怀孕后会变得更加严重。因此，建议在日常饮食中要多吃红豆、红枣、黑木耳等食物补充铁元素。

另外鸡肝、猪肝、牛肝、羊肝等动物内脏不但含铁量较高，而且富含维生素，也要多吃。

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