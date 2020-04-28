这些食物润肠排毒，计划造人不妨多吃一些

如今，生活条件好了，饮食也更加丰富。但有些人由于吃得太丰盛，体内产生很多有害毒素，出现上火、口臭、腹胀、便秘等情况。如果大家准备怀孕，那建议适当多吃一些具有排毒润肠作用的食物，确保夫妻双方身体健康。

草莓

草莓含有纤维素、果胶、多种矿物质和有机酸等，备孕夫妻多吃一些不仅可以生津润燥、促进消化，还能帮助清洁肠胃。

猪血

备孕夫妻常吃猪血，猪血所含的血浆蛋白被消化酶分解之后，会产生一种排毒润肠的物质，和进入人体的金属微粒、粉尘结合成不容易被人体吸收的物质，直接排除体外。简言之，猪血有润肠、除尘、通便的作用。

黑木耳

黑木耳中的植物胶质很给力，能吸附人体消化系统中的杂质，达到清洁血液的作用。

西瓜

西瓜大家都很熟悉，备孕夫妻多吃一些可以帮助排出体内过多的水分。

苹果

苹果营养丰富，除了各种维生素、矿物质外，还含有半乳糖醛酸、果胶、苹果酸酸等，有助于促进新陈代谢，以及排毒，还能避免食物在肠道内产生毒素，。

紫菜

紫菜富含维生素A、维生素B族和多种矿物质和纤维素，可以帮助备孕夫妻排出体内的废物及毒素。

红豆

红豆中含有促进排尿和大肠蠕动的石碱酸。备孕夫妻常吃，还能改善便秘情况。

芝麻

芝麻中含有一种可以祛除血管内胆固醇的物质——亚麻仁油酸，备孕期间食用可以促进新陈代谢。

西红柿

西红柿是人们常吃的食物，生吃、熟吃都可以，不过生吃利尿效果更好。

魔芋

人们把魔芋称为“血液净化剂”和肠胃“清道夫”。备孕夫妻可以通过吃它来帮助清除肠壁上的废物，以及预防便秘。

糙米

糙米也被人们称为清洁大肠的“清道夫”。这是因为它可以吸附肠道内的毒素，并将其排出肠道。

木瓜

木瓜含蛋白分解酵素，可以清除体内多余的脂肪。如果体重超标，不妨适当多吃一些。

海带

海带所含的褐藻酸作用不小，可以减慢肠道吸收放射性元素锶的速度，并促使锶排排出体外，还能预防白血病。另外，海带还可以促使有毒元素镉排出体内。

菠菜

菠菜在促进新陈代谢和平衡血液循环上都有很好的效果。

备孕夫妻的饮食需要均衡，偶尔可以吃大鱼大肉，但也需要吃一些润肠排毒的食物。当然，食用任何食物都不可过量，所以备孕夫妻在食用润肠排毒食物时也要适可而止!

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)