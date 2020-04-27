教会孩子捐赠，日后更有出息

当谈到金钱观时，我们经常认为教孩子如何做预算和储蓄将使他们在生活中获得更大的成功。但新的研究表明，教我们的孩子如何捐钱能让他们在经济上更精明。

捐赠可以帮助孩子获得力量感

《生活与债务》一书的作者、财务律师莱斯利•H•泰恩说：“当你教孩子们慈善捐赠时，你教他们把一部分钱留给别人，这表明你可以把钱根据不同目的进行分类。”这是预算的基础，最终帮助他们理解储蓄、偿付债务、退休计划以及为以后的生活留出资金的许多其他领域的想法。

研究还表明，从长远来看，慷慨让他们更快乐、更健康。 泰恩说：“捐赠有助于让孩子们在我们这个充满不确定性和恐惧的世界里获得一种力量感，教会他们即使是自己小小的努力也能带来改变。”通常，捐钱带来的积极感觉会导致人们想要更多，而且不仅仅是在经济上。”

帮助孩子构建给予的概念

下面简单给大家介绍三种给孩子构建给予概念的方法：

1.从小开始

每当孩子收到钱时，你可以建议给他们一点钱。例如，如果他们的生日得到50元，他们可以考虑给需要帮助的人或动物10元。随着年龄的增长，就要根据年龄和他们讨论给多少钱合适。我们可以通过攒零钱或其他可视化的行为帮助他们理解这个概念。

2.找到一个有意义的理由

帮助他们找到他们热衷的东西。例如，如果他们热爱运动，那么可以选择捐给一个有助于为有需要的孩子提供运动机会的事业。或者提及你捐赠的原因，并解释为什么这个原因对你很重要。孩子可能会受到启发，学习并以你为榜样。如果可以的话，可以考虑去做志愿者或者拜访你捐赠的机构，这样你的孩子就能亲眼看到他们的捐赠是如何被使用的。

3.确定捐赠的频率

为家庭确定一套自己的捐赠频率，可以一周或一年一次。泰恩说：“不用固定时间进行捐赠，但假期往往是家庭的特殊时期，也是教他们如何帮助他人的好时机。”

如何引导孩子学会给予

下面泰恩为大家提出一些建议，如何根据不同年龄段孩子的心理教会他们给予：

· 3到5岁

虽然孩子还小暂未拥有自己的钱，但你仍然可以和孩子们谈论慈善的理念，以及捐赠对你和他们都意味着什么。

· 6至18岁

一旦孩子们开始收到自己的生日礼物或红包，鼓励他们留出一部分用于慈善事业。在这个年龄，他们将开始对回馈的想法有更强烈的理解，了解到还有一些人比他们拥有的更少。

· 18岁以上

当孩子们找到第一份工作时，建议他们根据自己的收入比例增加慈善捐款。泰恩说：“虽然大多数青少年天生就比较自我，但他们仍然有同理心和同情心。付出会强化这些情感，这会让他们在生活中走得很远。”

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