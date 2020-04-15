讲真的，腰凳这个神器真不能太早用！

随着宝宝的吨位越来越大，对于很多妈妈来说，抱宝宝出门rio辛苦，往往出门一次就累得腰酸胳膊疼。这时候，很多妈妈都会想到一个神器——腰凳，这家伙能解放双手，还能把宝宝安全地拴在身边，出门也轻松了许多！不过，育姐可要友情提示下各位，腰凳这个神器还真不能太早用，尤其是对于小月龄的宝宝！

别听厂家的，到这个月龄再用腰凳！

宝宝可以自己扶着沙发或墙壁站立，并且向前迈步，就可以使用腰凳了。请注意，这里说的向前迈步，不是爸爸妈妈扶着走，也不是在学步车里“走”。

从正常的发育规律来看，宝宝具备以上这些能力，月龄至少在10-12个月以上。每个宝宝的发育情况并不相同，具体月龄要根据他的大动作发育速度而定。

总而言之，过早使用腰凳，不利于宝宝脊柱和髋关节发育。商家宣传宝宝3个月以上就可以使用腰凳，以及民间相传宝宝半岁后就可以使用腰凳，这些说法都不靠谱，别听！

过早使用腰凳不利于脊柱发育

大家应该都注意到，新生儿的身体几乎是蜷缩着，像只小青蛙。在这个阶段，他们的脊柱呈C型，保持着在妈妈子宫里的姿势。即使是到了3-6个月，宝宝的脊柱依然十分脆弱，强行使用外力施压，很容易造成宝宝脊柱损伤。

和坐在地上的凳子上不同，宝宝坐在腰凳上时，大人走路会有颠簸，脊柱还需要承受行走产生的额外冲击力。

通常宝宝到4个月时，刚刚可以稳定抬头，但此时只有颈椎开始出现生理弯曲，而腰椎并没有出现，后背的脊柱依然呈C型。一直到10-12个月以上时，宝宝腰椎才开始出现生理性弯曲。因此，宝宝刚刚可以稳定抬头时，也还是不能使用腰凳。

宝宝稚嫩的脊柱需要获得完全、均匀的支撑，只有这样才能促进脊柱正常发育，促进大脑和神经系统发育。

背巾能不能用？

其实，月龄小的宝宝更适合使用背巾。背巾不但可以让宝宝的整个背部获得均匀支撑，还更贴合宝宝当时的脊柱造型，使背部、臀部、大腿均匀地分担着压力。

大家在挑选背巾时要注意，一定不要购买有弹性的布料。背巾需要承担小宝宝的重量，弹性布料有可能发生垂坠现象，让宝宝越来越低。这样做不仅不安全，还会让宝宝感到不舒服。

大家在使用背巾时还要注意以下三点：

1.肩膀处的背巾要挂在肩头位置；

2.用背巾包裹宝宝的整个身体，使背巾均匀分布；

3.和孩子保持一定的安全距离。注意在横抱宝宝时，把宝宝的小脑袋放在手臂内侧，处于胸口的位置。

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