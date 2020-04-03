嫁给妈宝是什么体验？感觉自己在当小三~

随着疫情的结束，越来越多的地方都开始复工了，本以为大家都会排着队消费，没想到最火热的竟然是排着队离婚。有媒体报道，很多城市的离婚处预约都已经爆满，有些甚至已经排到了5月份！而在离婚热潮中，朋友小李就是其中一员，原因是她发现自己嫁给了个妈宝男……

小李和男朋友谈了两年恋爱，那会的男友脾气好、待人体贴，让小李觉得这个男人很靠谱，并且就把自己嫁了。婚后转正的老公对小李基本都是言听计众，让她感觉自己真的嫁对了，过年期间还开开心心的跟着老公回了老家。

本来只准备待上三五天就回来，结果碰上了新型病毒爆发，于是不得不在婆婆家住了一个月，而小李也在这段时间里发现老公竟然是纯正妈宝男，什么都听婆婆的。更离谱的是婆婆要和老公一起睡，而原本对自己的百般宠溺的老公竟然还答应了这个要求！更关键的是，这件事情发生了不止一两次，每次婆婆都会找各种奇葩理由让儿子和她一起睡，就好像小李是他们之间的第三者。

因为这次疫情，小李认清了这男人，她不想一辈子都困在妈宝男身上，于是就决定结束了这段婚姻。

婚姻不是小事，做决定还需谨慎，那么如何在婚前，鉴别妈宝男呢？这里要给大家支几招，一起来看看吧~

1.父母永远是对的

对于父母的话总是言听计从，比如当你和他妈妈意见不同的时候，妈宝男会站在妈妈那边或者不去主动解决，逃避你们的矛盾。即便是他妈妈做了多么奇葩的事情，妈宝男都会把这件事情解释的顺理成章，并且不停地给你洗脑：“她毕竟是我的妈妈，你还是尊重一下她吧……”

2.表面听话实则懦弱

有些男人看起来超级甜，喜欢陪你逛街、吃饭、牵手、看电影，愿意陪你做一切事情，什么事情都依着你，总是看起来就是脾气超好，会照顾人。千万不要被这类人表象迷惑，因为你会发现，这种男人经不起考验，一旦遇到点问题，就会非常懦弱自私，有些甚至会躲在你的身后。

3.缺乏主见还不自知

不少妈宝男都觉得自己非常有主见，但事实上碰到芝麻大的事情都会找父母帮忙，宛如没有断奶一样。在心里他们觉得这件事情是对的，并且更可怕的是，他们会觉得自己是尊重长辈，并不是没有主见。

4.付出少还爱计较

妈宝男的心思有点像孩子，喜欢撒娇卖萌来讨好你，看起来为你做了很多事情、付出了很多，但事实上都是些有的没的，并且还特别计较，会算计自己付出了多少，回报了多少，分手的时候会有一份详细的消费清单，上面可能连个发卡的钱都记着。

5.喜欢向长辈告状

即便是自己的情感问题，也要找长辈帮忙。一旦和你吵架了，就只看到你的问题，并且像小孩子一样，立马向自己的长辈告状，以寻求公道。而作为疼爱儿子的父母，自己会觉得都是你的错，是你让他们的儿子受委屈，你需要向他道歉，并且肯定会加一句：“外面的姑娘都排着队要嫁给我家儿子呢！”

不小心上了妈宝男的船，该如何及时止损？

上了贼船后我们要先考量一下，这个男人还有没有得救，如果完全没救了那么就赶紧撤退、明哲保身。而如果还有得救，那么就要办法拯救一下这个男人。

你没看错，我这里用的拯救。其实很多妈宝男不是不想反抗，而是以前所有的反抗都被打压下去，早已身心俱疲只能顺从，毕竟以前的反抗都没有一个可靠的盟友，而现在他有了你。那么要怎么做个可靠的盟友呢？

首先千万不要逼你的老公站队，而是站在他的角度看事情，给予足够的支持和理解。因为如果你逼着他站队，他会觉得另一个“妈妈”想要控制他，他就不敢和你交心，你们也就没法成为盟友了。当你给予足够的理解，老公就会觉得还是老婆知道自己的内心疾苦，和她在一起生活更舒服。

在成为盟友之后，你就要开始开始反抗，比如去争取家中的隐藏力量——公公。你老公之所以成为妈宝男，往往是因为婆婆把心神都放在他的身上，相应也就忽视了自己的老公，其实公公也希望被重视。所以平常可以向公公示好，长年被忽视的男人很容易被拉入你们的阵营，这样在出现矛盾的时候可以让他说两句：“爸你也劝劝妈，这是我们小两口的事情，你让她别烦神了，对身体不好……”

逢年过节的时候，撺掇公公给你的婆婆一些惊喜，这样婆婆会发现，原来除了亲子关系，还有夫妻关系可以弥补她内在的空虚，从而逐渐放松对儿子的控制。

最后就是要改变你的老公，把家中的一些事情交给他，让他做决策，平常也要适当给予鼓励和夸赞，其实男人就像个长不大的孩子，很吃这一套的。

总的来说，上了贼船先看看能不能同舟共济，能就想办法改变自己的处境；如果不能，就要赶紧弃船逃生，并且总结一下“为什么自己会掉进妈宝男的温柔陷阱？”否则下次再上另一条贼船就太悲剧了~

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