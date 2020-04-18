儿童的对话技巧：交谈和倾听

学习和他人沟通是孩子必须经历的，他们要花点时间学会和别人交谈、倾听，并且做好一个平衡。生活中有些孩子可能会想参与每一次谈话，但是却难以倾听他人，而有些孩子可能会觉得更容易倾听，但可能会觉得很难回应。

1.学会说话和倾听

孩子会模仿大人的行为，所以平常要注意自己的说话和倾听的方式，这会帮助孩子的学习。除此以外，你也可以通过鼓励、指导和练习来教孩子，当你清楚地告诉孩子你想他做什么的时候，孩子可能会学得最好。例如，提醒孩子说：“请对带你去公园的奶奶说声谢谢。”当孩子打断别人的谈话时，可以引导孩子说对不起。

2.尝试练习对话

当孩子们交流得很好时，表扬会使他们继续这样做。而如果孩子有一些坏习惯，那么就要及时阻止，比如可以设置一个粗话禁令。除此以外也可以尝试一些模拟练习，比如，“让我们假装你是在打电话的妈妈，而我是那个小男孩”。当孩子们有很多机会说话、练习说话和倾听时，他们学习得最好。

3.积极交谈和倾听

能够很好地交谈和倾听包括：使用眼神交流；轮流交谈和倾听；能够清晰地说话，并能用儿童年龄段的句子表达；说话有礼貌，不说反话；知道什么时候停止说话。

有些孩子很快就学会了，有些孩子可能需要一个温和的提醒。如果孩子在使用语言（使用句子，知道如何与他人交谈）或发音（口齿不清，口吃或形成声音）方面似乎落后，那么最好去咨询一下医生。

4.如何应对顶嘴

有些家长反应孩子会顶嘴，其实这是他们通过顶嘴试图表达自己的观点，也有孩子是期望能获得你的关注。碰到这种情况，建议冷静下来，然后提醒孩子应该有礼貌地说话。如果孩子总是粗鲁无礼，那么未来很可能需要为这种无礼付出代价。

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