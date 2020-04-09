产后贫血的表现？赶紧对照自查一下

很多产妇在在生产后会有贫血的情况，这不仅不利于身体的恢复，在哺乳方面也会受到一定影响，甚至会在未来几十年的生活中留下后遗症。因此，女性一定要注重产后贫血带来的危害，做到早发现早应对。那么产后贫血都有何症状？下面我们就共同了解一下。

造成产后贫血的原因

一些产妇在孕期并未出现贫血的症状，但是由于生产时出血量较多，最终导致产后贫血。产后贫血分为轻度贫血、中度贫血以及重度贫血，如果产妇只是轻度产后贫血，只要注意饮食即可治愈，但是如果是重度产后贫血，必须要引起重视，通过输血进行治疗。

产后贫血的症状

1.母乳不足

如果产妇患有产后贫血，自身免疫力就会下降，母乳不仅不足，含铁量与分泌量也会减少。母乳本身含有丰富的营养，但是产后贫血的新妈妈就无法供给宝宝充足的营养。这个时候不仅新妈妈和宝宝由于抵抗力下降容易生病，宝宝也会由于缺少必需的营养而影响智力发育

2.新妈妈手脚冰凉

如果新妈妈在生产过程中大出血而导致贫血，她们的新陈代谢速度会降低，在产后恢复期也会出现没有食欲、经常劳累的现象，需要增加身体恢复的时间。

3.内分泌失调

如果新妈妈患有产后贫血并长时间没有通过饮食或者药物得到有效治疗，那么不但恢复期会变得冗长，而且身体抵抗力也会随之下降，甚至导致内分泌失调。

4.面色有异于常人

不仅在生产过程中需要充足的血液，母乳喂养宝宝时同样需要足够的血液进行支撑。如果新妈妈患有产后贫血，会导致她们面色发白，有异于常人，严重时甚至导致心悸病。

总之，产后贫血对于女性来说伤害很大，千万不能掉以轻心。以上是造成产后贫血的原因及症状，产妇一旦发现自己患有产后贫血，要及时就医治疗。

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