五一来啦，分享各年龄段宝宝的户外游戏，拿走不谢！

五一来啦，随着疫情得到有效缓解，是时候带孩子外出浪一浪了，接下来就给各位分享各年龄段宝宝的户外游戏，赶紧来看看：

为什么孩子要进行户外运动？

孩子在户外玩耍，可以让他们有机会探索大自然并冒险。不但见识自然世界的万物，还可以尝试自己身体在各种游戏中的极限。虽然户外游戏也存在很多不确定因素，但正是因为这种未知，才能给孩子带来更多的乐趣。

当孩子在户外的时候，可能有更大的空间和自由来进行大运动，比如奔跑，跳跃，踢脚和掷球等。这些体育锻炼对孩子的身体健康和生长发育，都很有好处。此外，经常在户外运动的孩子，还会减少近视的概率。而且适当在阳光下玩耍，也是补充维生素D的一种方法。

户外运动可以选择哪些地方？

让孩子在户外玩耍，并不是什么大事，特别是自带院子的家庭。特别是年纪稍微大一点的孩子，父母只要把他们送到门口，让他们自己玩就可以了。当然，对于还没有自我保护意识的婴幼儿，父母还是要做好看护工作的。

如果家里没有院子，带孩子去游乐场也是一种比较划算的选择。当到了一个比较大的场地，孩子会在那里自由自在地疯玩。有时候还会遇到其他的孩子，大家在一起玩游戏可就更热闹了。

要是可以步行去公园，家长可以在途中给孩子讲述一些关于交通安全的知识。即使是年龄较小的幼儿，也不用老用婴儿推车，和孩子牵着手一起走走也未尝不可。等到了公园，再让他们尽情地享受户外活动。

不同年龄段的户外游戏

1.婴儿期

户外游戏可以帮助宝宝了解不同环境，并让他对周围的环境更加舒适适应。与宝宝户外玩耍的方式，主要有以下几种参考：

带上野餐垫上和帐篷里，在里面尽情地享受美食；

在保证安全的基础上，让宝宝在户外的游戏场所随意爬行；

观察树叶，以及树枝如何随风飘动，听不同的鸟叫；

看不同颜色的汽车，路牌和佳通信号灯。

2.幼儿期

1-3岁的孩子，特别热衷于探索周围的世界，并不断挑战自身的极限，以增强身体技能。这个年龄段的孩子，户外游戏可以包括一下这几种：

尝试投掷或追赶球；

移，推或拉不同的玩具和物体；

在小树林那散步、奔跑或跳跃，在小道上跨过石头或小水坑；

在草地上吹泡泡，并在阳光下追逐它们的身影；

在确保安全的情况下，在沙堆、泥土或者水边玩耍，或少量水边玩耍。

3.学龄前

学龄前儿童，大多会和其他孩子一起玩耍。这个时期的孩子，比较喜欢一些角色扮演游戏，通过自己的想象力来做游戏。建议家长带孩子一起玩以下这些游戏：

玩追逐，捉迷藏或踢踢的游戏；

穿过爬行隧道，或爬上树桩上；

用五颜六色的树叶，花朵，围巾或彩带，以不同的方式移动；

用泥土和厨房玩具做美食；

一起在大自然中漫步，并聆听所有不同声音；

用盒子，木棍或其他户外游乐设备，建造一个属于自己的房子。

4.学龄期儿童

学龄的儿童，越来越喜欢玩结构化的游戏，例如滑板车、脚踏车等各种运动。在这个年龄的孩子，也喜欢以下游戏：

用玩具装备，携带的外出用品，或其他在外面找到的东西，来建造和创造自己喜欢的东西；

喜欢追逐打闹，伸手够各种标牌；

在确保安全的情况下，爬树。

在户外玩耍时，要避免碰伤和擦伤

孩子在户外玩耍时偶尔会受伤，有些孩子也会害怕尝试新的事物，其实这都是户外游戏的正常部分。但父母和孩子的这些担忧，不应该成为阻止孩子去户外玩耍的因素。

当孩子把游戏延伸到户外之后，更大的空间会让他们在奔跑或跳跃的时候加大马力，很可能会摔倒跌伤。但这都没有关系，孩子自己也会从这些小挫折中学会成长。有时候一味地不让孩子去户外学习，在其他时候可能会受到更严重的伤害。

就像专家所说的那样，“冒险”游戏体验是孩子学习和成长的重要组成部分。当孩子们遇到危险的游戏时，可以挑战他们的极限，并不断给自己树立自信。与此同时，孩子通过反复练习也将学会新的技能，减少受伤的机会。

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