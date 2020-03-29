宝宝耳朵遭虫入侵，该如何“救援”？

在育儿之路上，对于孩子的操心事家长一定经历过不少，当孩子遇到危险时，相关护理技巧或者急救方法家长都应该有所掌握。比如时候乱飞的小飞虫很有可能会爬进宝宝的耳朵，给宝宝带来一些健康方面的隐患。那么当遇到这种情况时，家长应该怎样处理呢？

2个驱虫的科学方法

1.滴灌法

如果小飞虫意外地爬进宝宝耳朵里，还不具备语言表达能力的孩子会有哭闹不止的表现。如果是正在熟睡会因为小飞虫的入侵而突然惊醒，此后会不断地挠耳朵，家长如果看到孩子有这种表现，就要注意检查一下宝宝耳朵里是否有异物。

妈妈可以打开手电照进宝宝耳朵里，检查一下宝宝的耳朵，如果耳朵里发现小飞虫可以使用滴灌法杀死小飞虫，往孩子的耳朵里滴3~5滴专业药水，就可以将耳道中的小飞虫溺死或逼出。完成之后再让宝宝侧耳，这样滴进去的液体就可以流出来，小飞虫也会一同流出。

2.灯光引诱

灯光引诱法利用的是虫子的趋光性，如果怀疑孩子的耳朵里有小飞虫，可以使用手电筒往孩子的耳朵里照射，虫子会朝着有光亮的地方前行，这样虫子就可以自己慢慢爬出来。

需要注意的是，并不是所有的虫子都趋光，像蟑螂如果使用灯光引诱，反而可能导致它爬的越来越深，所以如果是蟑螂进入了孩子的耳道应该及时就医。

防止昆虫入耳的三大方法

1.注意驱虫

比如在孩子临睡之前把卧室里点上蚊香或者是喷洒驱虫剂，注意房间内要安好纱窗，这样就可以驱除大部分的蚊虫，防止孩子受到侵害。

2.安装蚊帐

这是一种科学有效的隔绝法，不过要注意的是，对于三岁以下的孩子应该使用“蒙古包蚊帐”， 因为蒙古包蚊帐可以防止孩子不小心坠落，预防蚊帐缝隙卡到孩子导致孩子窒息。

3.清洁卫生要做好

脏乱差的环境最容易招惹小虫子的聚集，家里如果有堆积的垃圾或者是易腐败的垃圾应该及时丢掉，做好家庭卫生清洁工作，否则越来越多的小虫子会影响孩子的睡眠环境，晚上睡觉时还容易爬进孩子的耳朵。

孩子的人身安全是家长操心的首要件大事，为了能在关键时刻帮助孩子解除痛苦，这些生活中的护理和急救的小技巧小方法家长一定要多多了解。

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