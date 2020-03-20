没必要“恐孕”，怀孕的好处真不少！

由于害怕孕期反应太痛苦，妊娠过程太疼痛，很多女性有了恐孕的心理，甚至下了终身不孕不育的决定。事实上，怀孕对女性身体有很大好处，可不要放任内心的恐惧滋长。那么，怀孕对女性有哪些好处？下面我们共同学习一下。

减少痛经

月经估计是很多女性每月的噩梦，因为大部分女性都会有痛经的情况。然而怀孕能够很好地解决这一问题，女性在生产结束后，依然会来月经，但很多人发现痛经现象有好转。这是因为妊娠能够消除女性子宫内某些前列腺素，而前列腺素能够促进子宫收缩，这也是女性痛经的常见原因。

提高五官敏感度

很多女性会发现，在怀孕后，自己的五官更加敏感。怀孕初期，由于嗅觉的异常灵敏，女性在晨起可能会感到恶心干呕，但是到孕后期，由于五官的敏感强度增加，女性与常人相比较，更能感受到食物的美味、空气的新鲜。

降低卵巢癌发生几率

卵巢癌是女性身上常见的一种疾病，但奇怪的是，根据研究发现，有生育经历的女性相比较无生育经历的女性，患卵巢癌的几率较小。这是因为怀孕能使女性身体里增加一种激素，它能够抵抗卵巢癌的发生。除此之外，如果女性坚持母乳喂养宝宝三个月以上，也能够抵御一些疾病的发生。

治疗子宫内膜异位症

子宫内膜异位症也是常见的一种妇科疾病，虽然现代医学并没有明确这种疾病的发病原因，但是有一点可以确定，如果女性每月的排卵能够终止，是有效治疗这种疾病的关键。换言之，当女性患上这种疾病时，是可以通过怀孕来治疗的。

增强免疫力

虽然女性在怀孕过程中免疫力会下降，但是根据科学研究表明，如果女性有一次完整的生育过程，那么她的免疫力会增加十倍。除此之外，子宫肌瘤、乳腺癌、子宫内膜异位症等疾病都与女性是否生育有关。一般情况下，生育过的女性患妇科疾病的几率要低于未生育的女性。

总之，怀孕对于女性的好处很多，而且现代医学的发达，是可以最大程度降低怀孕及妊娠过程的痛苦。希望各位女性能够放下心中的恐惧，以科学的态度对待怀孕。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)