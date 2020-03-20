孩子有这些表现，请关注他的心理健康！

孩子的一些行为可以反映他的心理活动，关注儿童心理健康非常有必要，如果父母不加以引导，孩子很可能会思想偏激，做出过激行为。下面，我们就来深入了解下：

孩子有心理问题的几种行为

孩子有以下这四种行为，大家一定要多关心他的心理健康：

1.热衷于玩火

孩子过度热衷于玩火，用极端的方式发泄自己的情绪，说明他心态有悖于其他常人。大家平常要多多关心孩子，了解他的心理动态，引导他用正确方式发泄自己的情绪。

2.虐待动物

孩子有虐待动物的行为，更是要重视，要知道很多臭名远扬的杀人犯小时候都有虐待动物的习惯：

孩子有拽小猫小狗尾巴、故意拿走宠物食物等行为，经过父母教育后不再做，说明他可能只是顽皮，大家不必在意；

孩子折磨动物、甚至打残打死动物，说明他行为偏激、内心麻木残忍，大家一定要引起警觉，及时加以引导。如果任其发展下去，孩子有可能滑入犯罪深渊。

3.霸凌他人

霸凌他人也是孩子人格扭曲的一种表现，他们通过欺辱他人来满足自己的权利欲，对任何反对自己的人使用暴力手段进行应对。这时候，家长一定要进行严格管教，纠正他的心理问题，防止他以后走犯罪道路。

4.有意找茬

孩子总是找别人麻烦，看到别人生气发火感到开心，从别人的反击情绪中获得快感，这种行为也是心理扭曲的表现，家长一定要重视起来。

如果真的是心理有问题，应及时带他去看心理医生。

孩子有心理问题，父母正确的处理方式

发现孩子有心理问题，大家可以使用以下两种方法加以应对：

带他去看心理医生

发现孩子心理有问题，大家要及时带孩子去正规医院找专业心理医生进行心理治疗。除此之外，大家在平常要多关心孩子，给他们更多的心理慰籍，让他们保持心理健康。

参加公益活动

孩子对待问题态度消极，大家要经常带他参加有意义的公益活动。参加公益活动可以让孩子感受爱与被爱，让阳光照进他的内心世界，缩小心理阴暗面。

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