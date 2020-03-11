别迟疑，快让孩子做家务！

你知道吗？给孩子分配家务有很多好处。虽然孩子还小能做的并不多，你可能要花数倍的时间指导，还要在他做家务时监督。但让孩子做家务对他的成长很重要，可以让他从中学到不少，并受益终身。具体有哪些好处，请接着往下看：

建立自尊

做好一件家务活能让孩子有很大的成就感。我家孩子7岁，每个周末都会清洁地板。他有时会在心情不好的时候发牢骚，但一旦开始工作，他通常就会投入其中。给孩子分配家务活也是在鼓励孩子的独立性，因为有很多力所能及的事情他自己可以做得很好。

强化责任感

让孩子做家务可以教会他们完成指定工作的重要性。当孩子长大，在学校和家里有更多的责任时，这将变得更加有用。随着孩子年龄的增长，责任感会伴随他一生，让他成为一个有担当有责任感的人。

养成健康的生活习惯

当环境不那么杂乱的时候，更容易找到事情并清晰地思考。让孩子养成一个习惯，这是一个很好的方法，不仅可以建立一个好的日常生活，对他未来有益，而且可以帮助你避免家里的混乱，使家里井然有序。

建立家庭归属感

一旦你让孩子养成了做家务的习惯，这将成为他生活的一部分，并将持续到十几岁及以后。这样可以让孩子感觉到自己是家庭“团队”的一部分。当孩子问他为什么要做家务时，可以解释说他是家庭的一部分，家庭中的每个人都必须做他的那一部分，为家庭做贡献。

通过给予他这种的看待事物的方式，他更有可能把自己的工作看作是为他人、为家庭付出。由于大家都有做家务，他也不会觉得被区别对待或是自己被强迫。

最后，希望大家找到孩子在特定发展阶段能够做的家务，制定一个适合孩子的时间表和计划。

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