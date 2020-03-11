爸妈们请做好这几点，促进孩子的心理健康

相比孩子的身体健康，大家往往很少甚至不曾关注孩子的心理健康，但好在如今不少家长慢慢意识到这一问题。这里也提醒大家，一定要重视孩子的心理健康。

孩子心理健康的表现

孩子需要良好的心理健康，以健康的方式在社会、情感、心理和身体上发展。儿童良好的心理健康也为以后更好的心理健康和健康提供了基础。

心理健康儿童能够享受生活，与家人和朋友保持健康的关系，处理悲伤、担忧或愤怒的情绪，从困境中恢复过来。

如何促进孩子的心理健康？

1.给孩子更多关爱和支持

与你的亲密关系直接和积极地影响孩子的心理健康。以下是一些通过关爱和支持关系促进孩子心理健康和幸福的建议：

☛ 告诉孩子不管怎样，你爱他。

☛ 你也可以通过肢体语言和非语言交流来向他表达爱，比如给他很多拥抱！

☛ 当孩子做了你喜欢的事情或行为举止时，表扬并鼓励他。

☛ 每天抽出时间和孩子交谈和倾听。如果孩子想说话，试着停止你正在做的事情，并全神贯注地关注他。

☛ 享受和孩子在一起的时光，最好的方法是花时间做孩子喜欢的事情，例如一起读书、踢球、画画、玩棋盘游戏等等。

☛ 努力以积极的方式解决问题，处理你和伴侣、孩子和其他家庭成员之间的冲突。

☛ 鼓励孩子与社区中的其他人联系，例如，与邻居挥手和聊天、参加当地节日或在社区花园帮忙。这会让孩子对自己在这个世界的地位有更强烈的感觉，并帮助他学会如何与不同的人相处。

2.引导孩子识别情绪

孩子们有各种各样的情绪、感受是正常的，包括恐惧、失望、悲伤、焦虑、愤怒、快乐、希望等等。当孩子们能够在困难或情绪化的情况下处理好情绪或使自己平静下来时，他们很可能会对自己感觉良好。

不妨和你的孩子谈论情绪，鼓励他识别和标记他的情绪。你也可以让他知道所有的感觉都是正常的。

3.给孩子树立榜样

为孩子树立一个积极的榜样，例如，“绕着椭圆形跑一圈看起来很难，但我觉得如果我慢一点稳一点就可以做到”，或者“这次蛋糕没做好，我有点失望。但没关系，我下次再试一次”。

当有什么事情困扰你的孩子时，要支持他。例如，如果孩子在学校和同学有了摩擦，你可以给他很多的鼓励，让他相信你始终支持他。同时，你可以和老师一起制定计划来处理这种情况。

4.设立规则

对行为有明确的规定，让孩子参与制定规则和后果，并随着孩子的成长调整规则和后果。帮助孩子为他的年龄和能力设定现实的目标，并努力实现这些目标。

帮助孩子学习如何解决问题，以便他在长大后能够发展自己解决问题的技能。例如，可以帮助孩子找出问题所在，集思广益地讨论可能的解决方案，并选择要付诸实施的解决方案。

鼓励孩子尝试新事物，冒与年龄相适应的风险，从错误中吸取教训。这可能是尝试一项新运动、参加绘画比赛、在全班同学面前演讲、在操场上攀爬新设备等。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)