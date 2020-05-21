这些玩具相当危险，别买！

现在商场售卖的玩具十分精致，也很好玩，很能吸引孩子的目光。但必须要提醒大家，有些玩具看上去很好玩很漂亮，但有可能对孩子的安全造成威胁，赶紧来看一看吧。

1.彩色的水精灵

水精灵这种玩具很有意思，它泡在水中一段时间后会变成五颜六色的珠子，非常漂亮。但要注意，孩子们玩这类玩具很有可能把珠子吞进肚子里，导致肠梗阻等问题。

2.软泥类玩具

橡皮泥、水晶泥等软泥类玩具中含有硼元素，而且大部分软泥玩具的硼元素都超过了安全标准，孩子们经常接触很容易中毒。

3.会飞的竹蜻蜓

这类玩具价格便宜而且玩起来很有趣，深受父母和孩子欢迎。但竹蜻蜓的叶片十分锋利，在玩耍时很容易伤人，大家还是不要给孩子玩这类玩具为好。

4.发光发声的玩具

有一些玩具会发光发声，非常吸引孩子的注意。但经常玩这种发光发声的玩具，孩子会感到烦躁不安，对身体健康不利，而且会影响正常发育。

5.跟真人很相似的玩具

有的玩具做的非常精致逼真，深受孩子喜欢。但越是逼真的玩具往往越是吓人。对于孩子而言，太过逼真的玩具更容易让孩子产生恐惧心理。

6.激光笔

激光笔看上去跟手电筒差不多，但它对孩子视力有很大威胁。激光笔对孩子的视力造成的损伤是不可逆的，大家千万不要给孩子买来玩，如果有小伙伴拿着激光笔乱照，应及时让孩子避开。

7.整蛊类玩具

很多成人喜欢买一些整蛊类的玩具互相捉弄取乐，但这样的玩具并不适合给孩子玩耍。孩子的神经系统较为脆弱，被这类玩具突然吓到很容易产生心里阴影，甚至产生心理疾病，影响未来成长。

最后提醒大家，彩绘、拼图、积木等很多玩具既好玩又益智，大家可以买来给孩子玩，以上这些玩具危险性较大，还是不要给孩子玩为好。

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