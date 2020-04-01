孕期老公提这些要求，请你坚决拒绝他！

怀胎十月，准妈妈要承受各种考验，此时更是需要的得到老公的体贴关爱。如果老公在孕期凑表脸地提出以下这些要求，千万不要答应他！赶紧来了解一下。

1.让你承受委屈

很多女性发现自己怀孕后，就辞去工作在家养胎。在孕期没有收入，还要买孕妇装、婴儿用品等开销很大，难免会引起一些不讲道理的婆婆的指责。准妈妈跟老公反映时，如果老公要求准妈妈忍气吞声，那就万万不能答应。

育姐在这里提醒各位准妈妈们，孕期一定要多跟老公沟通交流，说出自己的内心感受，千万不要把委屈憋在心里，以免影响胎儿发育。如果婆婆经常挤兑自己，不要生闷气，要跟丈夫沟通，一名优秀的老公一定会懂得从中调停，化解婆媳矛盾。

2.在家要承担家务

女性怀孕后，要多睡觉多休息，不能太劳累，这样才能让腹中胎儿健康成长。如果老公认为，自己在外面工作赚钱养家，妻子在家养胎不上班，就应承担所有家务时，大家千万不能答应这样的要求。

建议大家和老公进行协商，合理分配家务。孕期适当做一些简单家务，对母婴健康也是有好处的，但是一些重体力的家务活，还是请老公代劳吧。

3.孕晚期要求同房

准妈妈在孕期做什么事都应小心谨慎，到了孕晚期更应停止夫妻生活，不能同房，以免影响腹中宝宝的安全和健康。如果老公提出过夫妻生活的要求，必须要拒绝。

另外，大家可以和老公一起给宝宝胎教、一起学习育儿知识等，既增进夫妻感情，又能为将来的育儿做准备。

4.做B超查胎儿性别

尽管现在提倡男女平等，但很多家庭依旧残存着重男轻女的思想。在有重男轻女思想的家庭里，如果怀的是男孩，会受到细心照料，不用干任何事情；如果怀的是女孩，会备受冷落，不把其当孕妇对待。

准妈妈在孕期受人冷眼，心里不舒服，对胎儿的健康成长影响很大。因此，如果老公在怀孕后要求检查腹中胎儿的性别，一来是违法行为，二来影响家庭和谐，必须要拒绝！

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