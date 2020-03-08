这几句话最”扎心”，爸妈千万别对孩子说

父母对孩子期望很深，如果孩子没有达到自己的期望，父母常常会说一些比较重的话。父母说这些话是无心的，但可能会给孩子带来严重的心理损伤。以下这些话每一句都是“无形的屠刀”，大家千万不要跟孩子说哦~

1.“别管那么多，你只要专心学习就行”

孩子有很强的好奇心，对外界的新鲜事物充满了兴趣，他们常常会问父母一些稀奇古怪的问题。而有的父母不仅没有正确回答孩子问题，还会这样敷衍孩子：“别管那么多，你只要专心学习就行了”。其实，父母这样回答不仅无法满足孩子的好奇心，还会让他产生厌学情绪，不利于健康成长。

育姐建议大家，在教育孩子时一定要充分利用好他的好奇心，进行正确引导，促使他养成良好的思维模式，增强学习兴趣。

2.“我怎么会有你这么笨的孩子”

孩子年纪小，犯错时常有的事。但如果孩子经常犯同样的错误，父母就会感到厌烦，很容易生气。为了发泄自己的愤怒情绪，他们会对孩子说：“我怎么会有你这么笨的孩子”。

这句话会给孩子带来很大的心理压力，让他们对自己产生怀疑，一是怀疑自己是不是爸爸妈妈的亲生骨肉，二是怀疑自己的智力是不是真的有问题。经常听这样的话语，孩子会变得没有安全感，性格也变得胆小、懦弱，不利于为未来的发展。所以，大家就是再生气，也不能对孩子说出这样的话来。

3.“你看看别人家的孩子”

每个孩子都是独一无二的，他们为了获得爸爸妈妈的表扬，付出了许多努力。然而有一些父母总是无视孩子的努力，眼睛只会盯着孩子的缺点，甚至把自己孩子的缺点和其他孩子的优点进行对比。

育姐知道，爸爸妈妈对孩子说“你看看别人家的孩子如何如何”是想激励他改正缺点获得更大进步。但这种话十分“扎心”，孩子听了心理会很难过，长此以往他容易产生“破罐子破摔”的心理，不再要求自己积极上进。

4.“这么简单都学不会，你怎么这么笨”

很多父母在辅导孩子功课时，常常把这样一句话挂在嘴边：“这一道题很简单你都学不会，你怎么这么笨？”育姐不清楚这些父母平常是不是聪明，但聪明的父母是不会说出这种攻击孩子智力水平的话的。这些话不但会使孩子的自信心受到打击，还会损伤他们的自尊。

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