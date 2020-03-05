产后尿不出来怎么办？这就来帮您！

虽说正常情况下，排尿是再自然不过的事情。但对于很多产妇来说，生完宝宝后第一道要闯过的坎就是排尿。而产后能否顺利排尿，会影响产妇的身体恢复情况，大家可一定要重视。先别着急，快来get助力产后顺利排尿的正确姿势。

为何那么关心产后排尿？

生完宝宝后，护士对产妇排尿的问题很是关心，这是为什么呢？



孕期时，为满足胎儿生长发育需求，子宫逐渐被撑大，压迫到膀胱。而分娩时，膀胱也会受到牵扯，尿道可能会暂时出现水肿或是充血情况，无法正常排尿。若是膀胱中的尿液无法及时排出，可致产妇患上尿潴留，这会影响子宫收缩，甚至造成产后出血。因此，产后产妈需要及时排尿，重启一下膀胱的排尿功能。

产后多久排尿正常？

若是顺产，产后4-6小时就应该可以自主排尿，产后12—24小时尿量增加。排尿时，建议观察排尿是否顺畅，以及尿量是多少。

若是剖宫产，尿管撤除后的4-6小时应该会有尿液排出，超过8个小时还没有排尿，那么就需要插尿管帮助排尿。

掌握这些技能，产后顺利排尿

1.树立信心

如果产妇过度紧张、缺乏排尿的信心，那么可能也会导致排尿困难。大家要对自己有信心哦~

这里要说说顺产且经历侧切的产妇，因为侧切的伤口也会影响产后排尿。但即便排尿时牵扯到伤口或是伤口沾上尿液尿液导致疼痛加重，也不要憋尿，以免引起尿潴留。

2.适当诱导尿意

有些产妇明明膀胱要炸了，但是到了厕所却怎么也尿不出来，或是尿不干净，很是烦恼。此时，大家可以适当诱导尿意，比如将水龙头打开，听听水流的声音，利用条件反射促使产生尿意。也可以自己说嘘嘘或是吹口哨，不妨试试。

如果上述方法都没有用，那么可以采用热敷的方法（用毛巾热敷小腹，再按摩一下），或是在尿壶里倒入适量热水，用热气熏一下私处，这样或许可以让产妇轻松排尿。

2.创造舒适轻松的环境

产后产妇需要好好休息，亲友应尽可能给创造一个轻松舒适的环境。建议亲友推迟探望，或是探望之后及时离开，让产妇可以好好休息。现在很多医院的病房都有独立的卫生间，产妈可以去卫生间小便。如果病房没有独立卫生间，家人也可以买个便壶在病房里排尿。

病房里人多，当众排尿确实有压力。如果产妇不大自在，可以让家人回避，拉上帘子遮挡下，自己慢慢放松下来，再试着排尿。

3.根据实际情况量力而行

生孩子消耗特别大，产后产妇的身体都比较虚弱。相比剖宫产的妈妈，顺产妈妈感觉会更好点。由于产后伤口疼痛，剖宫产妈妈第一次下床往往很困难。如果实在无法下床，也不要勉强自己，在床上排尿也是可以的。产后第一泡尿很重要，未免憋尿太久影响身体健康，大家要良心而行哦~

不管是顺产还是剖宫产，产后初次排尿都是非常重要的。如果上面这些方法都不奏效，可能是尿潴留了，产妈应及时寻求医生的帮助，必要时医生会用插尿管的方法来帮助产妇排尿。

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