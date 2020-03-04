你造吗？孩子整天吃吃吃伤脑！

有的孩子非常能吃，一天到晚吃个不停。有些家长却错误地认为，孩子能吃是福。事实上，孩子吃太多不仅伤身，还会伤害大脑。想知道为什么吗？请接着往下看：

1. 降低大脑血流量

消化的时候全身的大量血液便会集中到胃肠道来。如果孩子吃得太多，一直处于吃的状态的话，血液便会一直集结在胃肠道内，影响到其他部位的供血，包括大脑，其发育当然会受到影响。

有研究发现，孩子吃太多不仅易引起腹胀、消化吸收不良，长期这样可使性格变急躁易怒，对外界事物反应迟钝，注意力分散。

2.造成“肥胖脑”

有研究表明，智力水平与大脑内沟回褶皱的多少有关系，褶皱越多，智力越高。但是，肥胖脑会使沟回紧靠在一起，褶皱消失，而且神经网络的发育也差，可致智力水平降低。

3. 抑制大脑智能区域的功能

大脑的活动方式是兴奋与抑制相互影响的。也就是说大脑的某些区域兴奋了，与之相邻的其他一些部位就会被抑制，兴奋越强，抑制越深。

所以，吃太多的话主管消化功能的神经中枢会一直处于兴奋状态，这就会使思维、记忆、语言等大脑智能区域的生理功能受到一定的抑制。如果是长时间抑制，孩子就会对新事物、新知识等缺乏兴趣。长久如此，会使儿童健忘，而且影响智力的发育。

4.引起便秘进而伤害大脑

过于精细的食物容易引起便秘。儿童零食呢，大多数以高营养的精细食品为主，孩子吃多了自然容易便秘。而便秘时消化道内的代谢物长期积累，经过肠道细菌的作用后产生大量的有害物质。这些物质被吸收后进入血液循环，会刺激大脑，使神经细胞慢性中毒，给大脑的正常发育带来不良影响。

5.不健康食物对大脑伤害更大

众所周知，含铅量高的食物会损伤大脑，引起智力发育低下。像爆米花、皮蛋等食物在制作过程中都含铅，孩子应尽量不吃或少吃。

过量食用含铝的食物会使记忆力下降，比如油条等。另外，建议避免经常使用铝锅，以防摄铝元量增大。

过氧脂质的食物也最好少吃，吃多了可使体内某些代谢酶系统受到损伤，促使大脑早衰或者出现痴呆。像熏鱼、烧鹅等高温煎炸食品以及长时间在阳光下暴晒的食品都应该少吃。

另外，糖精、味精等食用过多会损害肝、脑等组织细胞，严重的还会诱发膀胱癌。另外，过食咸味也会导致记忆力下降、早衰等。

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