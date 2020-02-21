宝宝咳嗽呕吐，不妨试试食疗秘方

冬去春来季节交替之际，抵抗力较差的孩子们很容易患上疾病，出现咳嗽呕吐等症状。很多新手爸妈育儿经验不足，面对这种情况常常束手无策，不知道怎么办才好。应对宝宝咳嗽呕吐，大家除了遵医嘱服药外，还可以使用食疗改善症状，快来学习一下吧。

宝宝咳嗽为何会引起呕吐

宝宝出现咳嗽症状时，胃内压上升，严重时可引发呕吐。另外，宝宝患有支气管炎时，消化功能较差，咳嗽时也会导致肠胃不舒服，进而引发呕吐。

宝宝咳嗽呕吐的食疗秘方

大家可根据宝宝的具体情况选用不同的食疗秘方，供大家参考：

1.南瓜泥

孩子感冒咳嗽，大多是风寒侵袭，内郁肺气造成的。南瓜性温，味甘无毒，平喘止咳，可以有效改善症状。

具体做法：准备南瓜250克，煮熟后捣成泥。等南瓜泥变凉，加入15克蜂蜜搅拌均匀备用。每天早饭和晚饭前，让孩子吃50克南瓜泥。

2.黄豆水

如果孩子体质偏热，有咳嗽或便秘症状，建议大家每天给他吃一次黄豆菜心水，直至症状完全消失为止。另外，黄豆菜心水还能调理孩子虚弱的身体，加快身体恢复。

具体做法：将50颗黄豆泡在水中60分钟，取出后放入锅中煮40分钟。加入一颗白菜心再煮5-10分钟即可出锅。

3.冰糖雪梨

冰糖雪梨是一道非常可口的甜品，它不但色香味俱佳，而且具有止咳润肺的作用，适合给孩子食用。

具体做法：将两个雪梨洗净，不要削皮直接放入锅中，和冰糖一起煮软，即可出锅食用。

4.百合银耳粥

百合银耳粥具有止咳润肺之疗效，在冬春交替之时给孩子喝此粥可以有效改善宝宝咳嗽呕吐的症状。

具体做法：把银耳、百合泡在水里清洗干净，大米淘洗干净。将大米放入锅中加水煮开。把银耳切成小碎块，和百合一起倒进粥中，煮到粥变得粘稠即可出锅食用。

以上这些食疗法可以改善宝宝咳嗽呕吐的症状，赶紧试一试吧。

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