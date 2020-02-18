小家伙经历这些苦难，长大后更有出息

俗语说“孩子从小吃多少苦，长大后享多少福”。这句话的意思就是说，爸爸妈妈想让孩子有出息，从小就要让孩子多吃苦。不过育姐要提醒大家，让孩子吃苦一定要注意方式方法，不能让孩子乱吃苦，快来了解一下吧。

1.多体验艰苦生活

孩子上学时都学会《悯农》这首古诗，也都明白它的中心思想，但在实际生活中就是不懂得珍惜粮食。发生这一问题的根源在于，孩子完全不了解生活的艰辛，平常好日子过惯了，可谓是“不当家不知柴米贵”。所以，大家要让孩子多体验艰苦生活，从生活中学习真理。

2.让孩子知道来钱不易

现在生活水平越来越高，孩子的生活花费也水涨船高，一件衣服一双鞋子都要几百上千。如果孩子非常爱面子、好攀比，会给家庭的经济带来很大的负担。很多孩子不能体会父母挣钱不易，认为只要向父母伸手就能获得金钱，从来不知道“勤奋”为何物。

大家从小要让孩子吃苦，尤其是在金钱上。请注意，不是让孩子省吃俭用，而是让他有正确的消费观和金钱观。与此同时，大家要时刻留意对金钱的认知变化，以免他长大后花钱大手大脚，不懂得量入为出。

3.孩子要“苦”读

古人有云：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”。这句话在现在也有一定意义，意思就是说，读书可以改变一个人的命运。读书除了可以改变人的命运，还可以开阔视野，增长见识。所以，大家一定要让孩子刻苦读书。

育姐要提醒大家，让孩子苦读一定要使用正确方法，不要让孩子成为一个书呆子。大家要先给孩子明确一个定位，发现孩子的阅读兴趣，然后从这个突破口让孩子自觉苦读。在这个过程中，大家要保持充足的耐心，并花时间去陪伴孩子。

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