让娃记忆力更出众，这三件事每天都要做

记忆力对于孩子的学习十分重要，它可以有效提高学习效率，让孩子学什么东西都很快。很多父母为了提高孩子的记忆力，想出了很多方法但都不管用。其实，大家每天只要做好3件事，就可以让孩子的记忆力越来越好。快来了解一下吧。

人的记忆力如何形成的

提到人的记忆力，大家一定要了解一个十分重要的器官——海马体。海马体对人的记忆力十分重要，是大脑中的“档案馆”。人每天经历的事情全都“存储”在这里。如果人们每天都回想同一件事，久而久之就会变成永久记忆。

人的记忆分为短期记忆和长期记忆两种，如果孩子经常回想一件事物，不断强化它的印象，就会将短期记忆逐渐变成长记忆。而对于短期记忆来说，只要有一段时间不去回想，它的印象就会越来越淡化，最后将其遗忘。

另外有研究表明，海马体功失调会诱发阿尔兹海默症（也就是老年痴呆症）。一旦人们患上此病，从30岁开始就会出现记忆力衰退，并且很可能会遗传给自己的孩子。

提高孩子记忆力的三种方法

大家想要提高孩子记忆力，可以使用以下三种方法：

1.和孩子玩游戏

爱玩时孩子的天性，大家可以通过游戏培养他的专注力、观察力和记忆力。迷宫、找不同、连连看等游戏能锻炼孩子的海马体，从而有效提升他的记忆力，大家要经常陪孩子一起玩这些游戏。

2.让孩子练习背诵

对于很多孩子而言，练习背诵是一件非常痛苦的事情，但它却可以提高孩子的记忆力。大家应从小就让孩子练习背诵，建议从每天背诵一首唐诗开始。让孩子练习背诵，首要在于培养兴趣。如果方法不对，会让孩子产生逆反心理，抗拒练习背诵。

3.保持充足的睡眠

人们晚上睡觉时，海马体会将白天收集到的信息传递给大脑。因此，想要提高孩子的记忆力，一定要让他保持充足的睡眠，最好每天睡8小时以上。育姐提醒大家，不要让孩子开灯睡觉，并且睡觉前一小时不玩手机、电脑等电子设备。

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