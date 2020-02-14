家有4岁娃难管教，教你应对策略

作为一个4岁孩子的父母，你可能会注意到孩子是生活中最充实的一部分，需要充分利用每一个学习、玩耍和成长的机会。了解这个年龄段的关键发展里程碑将帮助确保孩子走上正轨。下面一起来学习。

4岁发展里程碑

△ 身体发育

随着4岁孩子的身体发育，他们不仅长得更高，而且在粗大和精细的运动技能上继续得到更好的掌握。一个4岁的孩子还在学习如何控制自己的身体，当他们成功时，更有可能尝试新事物。

到了这个年龄，大多数孩子都可以自己穿衣服，在监督下刷牙，而且通常都接受过便盆训练。

△ 情感发展

到4岁时，孩子们表现出强烈的独立愿望，并希望自己尽可能多地去做。他们一分钟合作，下一分钟过分要求，这是正常的。但总的来说，他们正在更好地控制自己的情绪。

这个阶段的孩子更加了解他人的感受，经历各种各样的情绪，如嫉妒、兴奋、愤怒和恐惧。在玩游戏时，可能会更加注重赢。

△ 社会发展

脾气暴躁会越来越少，因为孩子已经学会了应对机制，但重大的生活事件，如搬家、离婚或弟妹的出生，绝对会影响孩子的情绪和行为。

虽然像父母和祖父母一样，受信任的成年人仍然是孩子互动的主要来源，但是朋友和同龄人的意见开始变得更加重要。建立真正的友谊，甚至可能拥有“最好的朋友”，更容易分享和学会等待。

△ 认知发展

4岁的孩子可能会在解决问题方面做得更好，并且能够很好地处理如何融入一个能安抚所有人（或者至少尝试）的解决方案。虽然大多数4岁的孩子能够背诵字母表，记忆形状和颜色，但认知发展不仅仅是学习事实和学习基础知识。这个年龄段的儿童学习还包括学习如何提问以及如何将信息处理成理解。

△ 言语与语言

这个年龄的孩子比以前能说会讲，理解能力和表达能力有情语言技能发展惊人。到四岁生日时，孩子母语词汇量大概在2500-3000，五岁时可增加到5000多。

△ 游戏

大多数4岁的孩子喜欢发挥自己的想象力。他们甚至可以发展出想象中的朋友。

孩子可能经常在现实和假装玩耍之间徘徊。他们可能喜欢玩过家家或打扮，也会让他们的朋友参与进来。

如何训练4岁的孩子？

看起来孩子在不断地挑战你，但这其实可能就是4岁大的孩子们的行为模式。根据美国儿科学会(AAP)的说法，4岁孩子的正常行为可能包括:想要取悦别人，就像朋友一样；显示独立；能够区分幻想和现实；有时要求很高，有时很合作。

对付一个具有挑战性的4岁孩子可能会让人沮丧。它会让你怀疑你的行为是否真的对孩子产生了影响。但重要的是要意识到你的惩戒技巧是如何帮助或伤害你的孩子。

☛ 禁闭

在学龄前儿童中，有80%的时间都是禁闭。禁闭对于长期改变一个特定的行为是最有效的。禁闭的关键是，必须确保作为家长，你也要把自己的注意力从孩子身上移走，这使得禁闭变得有效。你还必须确保在禁闭之后以一种温和而有爱的方式谈论这些错误行为。

☛ 口头训斥

在与那些总是想惹麻烦的学龄前儿童打交道时，有必要使用口头训斥。但是，使用口头训斥的关键是让他们少而又少。这意味着不要重复1000次。当你这样做的时候，孩子就不会把你当回事。

如何管理4岁孩子的行为？

当你学会如何有效地管理你4岁孩子的挑战行为时，试着记住以下几点:

* 保持积极的情绪。

* 保持一个积极的行为周期，不要让他们对不良行为给予负面的注意.

* 定时安排起床、活动和睡觉时间。

* 在照顾者之间建立一致的纪律策略。

* 在适当的时候给孩子自己的选择。

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