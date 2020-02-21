孩子6岁时，这些安全规则必须要知道

当孩子大约6岁时，他们已经准备好去上学了。当他们变得更加独立时，必须掌握一些技能来帮助他们保持安全。了解这5条基本安全规则不仅能让你在日常生活中感到更舒适，而且还能确保他们自身的安全。这也是我们作为父母的一大目标，对吧？

△ 知道何时以及如何拨打急救电话

当我们还是孩子的时候，我们都知道了110。或者更确切地说，除非是紧急情况，否则我们不会拨打110。现在很多家庭已经没有固定电话了，所以一些父母忘记教他们的孩子110是什么，或者什么时候拨这个号码是合适的。

当你的孩子6岁的时候，他们应该知道110是什么，并且有一个适当的紧急情况的想法，在需要的时候打110。

△ 交通安全

孩子们应该知道基本的交通安全，包括在他们长大之前，他们不应该在没有父母陪同的情况下一个人过马路。当他们在有人监督的情况下过马路时，他们应该知道如何进行检查，即三次检查交通状况。左，右，左。

当大人带孩子过马路时，牵着他们的手并不安全！因为孩子很容易挣脱掉抛开，可能有潜在的危险。建议抱好孩子或牵着孩子的手腕。这样孩子就跑不开了，加大了安全系数。

另外，过马路时应该行走在人行道内，没有人行道靠路边行走，不要在马路停车场附近逗留、奔跑或玩耍！

△ 宠物安全

许多7岁以下的儿童对野生动物或驯养动物没有恐惧感。很多孩子（包括我的）在公园里和人行道上冲动地跑到狗跟前，不请自来地抚摸它们。

当孩子6岁的时候，他们应该知道不应该这样做。在抚摸一只不属于他们的动物之前，他们应该征求动物的护理者和宠物主人的许可。

他们还应该知道，不应该接近、追逐或直接触碰包括青蛙、松鼠、蛇、蜘蛛、鸟类等在内的野生动物。

△ 知道迷路了怎么办

孩子应该知道如果他们和你、他们的班级或团体分离了该怎么办。建议平时进行角色扮演，一旦发生走失的情况，孩子就知道该怎么办。如此他们才不会惊慌，直到你回到他们身边。

他们应该知道，自己应该待在原地，描述他们可以求助的不同类型的成年人，如警察或安保人员。

△ 了解自己身体的所有权

孩子应该知道，他们的身体属于他们自己，如果有人对他们的身体做了一些他们不喜欢的事情，他们可以拒绝。

孩子还需要知道，他们身体的某些部分是除了自己以外别人永远不可以触摸的。如果发生了某些情况，他们一定要告诉一个他们信任的成年人，比如你。

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