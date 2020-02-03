敲黑板！这些食物最易让娃过敏

食物过敏非常常见，影响了大约5%的成年人和8%的儿童，而且发病率还在逐年上升。根据相关研究调查，每13个孩子中就有1个对至少一种食物过敏。 这些儿童中约有40％经历过严重的危及生命的反应。最大的问题是，大多数父母不知道孩子是否食物过敏。

哪些食物会引发孩子过敏？

当孩子食物过敏时，免疫系统反应过度产生抗体，将食物当做一种病毒或其他危险的外来入侵者来对付。这种免疫反应是产生过敏症状的原因。虽然任何食物都可能引起过敏，但大多数食物过敏都是由8大食物引起：

1.牛奶

对牛奶过敏最常见的是婴幼儿，这是最常见的儿童过敏症之一，影响了2-3%的婴儿和幼童。如果被诊断为牛奶过敏，唯一的治疗方法就是避免牛奶和含有牛奶的食物。这包括任何含有:牛奶、奶粉、奶酪、黄油、酸奶、奶油、冰淇淋。母乳喂养的宝妈可能也必须从自己的饮食中去除牛奶和含有它的食物。

2.鸡蛋

鸡蛋过敏是儿童食物过敏的第二大常见原因。然而，68%对鸡蛋过敏的儿童在16岁时就会摆脱对鸡蛋的过敏。

3.坚果

坚果过敏是对一些种子坚果类过敏。对坚果过敏的人也会对用这些坚果做的食品过敏，比如坚果果酱和油。

4.花生

就像坚果过敏一样，花生过敏很常见，会导致严重的、潜在的致命的过敏反应。虽然人们对花生过敏的原因尚不清楚，但有花生过敏家族史的人患病风险最大。目前，唯一有效的治疗方法是完全避免花生和含有花生的产品。

5.贝类

贝类过敏是由于身体攻击来自甲壳类动物和软体动物家族的蛋白质，如：虾、鱿鱼、扇贝。治疗方法是把所有的贝类从饮食中去除。

6.小麦

小麦过敏是对小麦中的一种蛋白质的过敏反应。和其他过敏症一样，小麦过敏也会导致消化不良、荨麻疹、呕吐、皮疹、肿胀以及严重的过敏反应。

7.大豆

大约0.4%的儿童会对大豆过敏，最常见的是3岁以下的婴幼儿。这是由大豆或含大豆制品中的蛋白质引发。然而，大约70%对大豆过敏的儿童长大后就不再对大豆过敏了。

8.鱼

鱼类过敏是很常见的，大约2%的成年人会有过敏症状。就像对贝类过敏一样，对鱼类的过敏会导致严重的、潜在的致命的过敏反应。此外，由于有鳍的贝类和鱼类不携带相同的蛋白质，对贝类过敏的人可能不会对鱼类过敏。

食物过敏症状

真正的食物过敏会影响孩子的呼吸、肠道、心脏和皮肤。食物过敏的孩子在进食后几分钟至一小时内会出现以下一种或多种症状：

鼻腔充血，流鼻涕；咳嗽；腹泻；头晕目眩；嘴巴或耳朵周围瘙痒；恶心；皮肤上起红色，发痒的疙瘩（荨麻疹）；红色发痒的皮疹（湿疹）；呼吸急促，呼吸困难；打喷嚏；肚子疼；口中有奇怪的味道；嘴唇，舌头和/或面部肿胀；呕吐；喘息。孩子还小，往往不能清楚地说出自己的症状，因此有时父母必须解释孩子的感受。

有些孩子会对花生或贝类等食物产生严重的过敏反应，称为急性过敏反应，须及时就医。

如何区分食物过敏与不耐受

食物不耐受的例子包括：

1.乳糖不耐症

当孩子的身体缺乏分解牛奶中的糖所需的酶时就会发生这种情况。乳糖不耐症可引起腹胀和腹泻等症状。

2.麸质过敏

这种情况发生在孩子的身体对小麦等谷物中的麸质蛋白质产生反应时。症状包括头痛，胃部不适和腹胀。虽然乳糜泻 – 最严重的麸质过敏形式 – 确实涉及免疫系统，但其症状通常集中在肠道。乳糜泻可影响身体的其他系统，但不会引起过敏反应。

3.对食品添加剂敏感

当孩子的身体对染料，亚硫酸盐等化学物质或食品中的其他添加剂产生反应时，就会发生这种情况。症状包括皮疹，恶心和腹泻。亚硫酸盐有时会引发哮喘发作，患有哮喘并对其敏感。

对特定食物的反应并不一定意味着孩子有食物过敏。有些孩子是对某些食物不耐受。不同之处在于食物过敏涉及儿童的免疫系统，而食物不耐受通常基于消化系统。食物不耐受比食物过敏更常见。食物过敏往往更危险。孩子通常需要完全避免吃不起的食物。食物不耐受往往不那么严重，孩子可吃少量的这种物质。

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