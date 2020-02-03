孕期间如何安全减肥？这份秘籍请收好！

大家以各种可能的方式为怀孕做好计划，包括达到理想体重。但对很多女性来说，这并不现实。尤其是对于已经超重的女性来说，可能会因为体重问题备受困扰。幸运的是，越来越多的研究表明，一些超重或肥胖的女性在怀孕期间减肥是可能的，甚至是有益的。

孕期肥胖危害大

宝宝会以多种方式依赖你。你的身体滋养并携带着胎儿大约40周，帮助宝宝生长发育。体重过多会在怀孕期间引起问题，因为它会妨碍怀孕的进程。怀孕时肥胖可能导致：早产，死胎，剖宫产，宝宝心脏缺损，妊娠期糖尿病（2型糖尿病），高血压，先兆子痫（严重的高血压疾病，可能会影响其他器官，如肾脏），睡眠呼吸暂停，血凝块（尤其是在腿上），感染等。

最好的减肥方法是通过一个一致而渐进的计划，把重点放在更健康的生活方式的改变上。逐渐减轻体重对你的身体和宝宝都有好处。

孕期如何安排减肥

如果医生建议你减肥，以下是怀孕期间如何安全地做到这一点。

1.知道需要增重多少。

肥胖(BMI体重指数为30或以上):体重增加5-10公斤。

BMI在25到29.9之间:体重增加10到15公斤。

BMI18.5至24.9 ):可以增加15到20公斤。

2.减少卡路里

摄入比你消耗的更多的卡路里是体重增加的最常见原因。要减掉0.45kg，需要消耗3500卡路里。在一周的时间里，这相当于每天减少500卡路里的热量。在从饮食中减掉这么多卡路里之前，一定要记录下你真正吃了多少卡路里。你可以和营养师讨论饮食计划。你也可以通过营养标签来了解每种食物的卡路里含量。请记住，孕妇每天应摄入不少于1700卡的热量。

3.每天锻炼30分钟

运动可以帮助你保持体重，减少出生缺陷，甚至减轻怀孕期间的疼痛。

以下是对孕妇较好的运动，可以继续到孕晚期:

☛ 散步和慢跑

散步是孕妇最好的锻炼方式之一。如果散步还不足以缓解心血管疾病，那就试试慢跑吧。怀孕不是开始跑步的好时机，但是如果你一直坚持到第27周，就没有必要停下来，除非你有某些健康问题或不适。当然如果累了或身体不适，那就放慢速度，或者停止。

☛ 游泳和水中有氧运动

如果有机会进入游泳池，你应该利用水上运动。游泳是一项很好的全身运动，可以帮助减轻腿部疲劳和背部的压力，并有助于防止过热。这里提醒大家，记得及时补水。

☛ 瑜伽、普拉提和其他低强度运动

低强度运动，如瑜伽、普拉提和其他混合健身运动，对女性来说是非常棒的。这些训练针对的是所有主要的肌肉群，大家可以参加专门为孕妇设计的课程。这些体式是经过修改的，所以在最后的几个星期里宝宝(和妈妈)会变得更安全，更舒服。

普拉提是女性在怀孕期间建立核心稳定性的好方法。当孕肚增大时，其核心减弱，并可能导致背部疼痛和坐骨神经痛。经典的普拉提垫运动可以增强腹部最深处的肌肉，即腹横肌，它能改善整体的姿势，在分娩的时候也很有用。研究表明，瑜伽可以缓解怀孕期间的焦虑和抑郁。

4.孕早期解决减肥问题

虽然大家孕期会自然地增加体重，但大部分的体重增加发生在孕中晚期。宝宝在怀孕的最后两个月里也生长得很快，所以最好在怀孕早期解决任何体重问题。如果你想减肥或者在怀孕期间控制体重，一定要让医生帮你尽早制定计划。医生也可以向你推荐营养师，以获得更多的建议和饮食计划。

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