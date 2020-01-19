孩子反复咳嗽，用这五种方法治疗效果好

咳嗽是生病时常出现的症状之一。孩子年纪小抵抗力差，生病后康复时间较长，导致咳嗽常常反复发作。作为家长，要采用正确的治疗方法帮助孩子断根。今天育姐就给大家说一说，孩子反复咳嗽五种有效的治疗方法，快来学学吧。

1.让孩子多喝水

不少孩子咳嗽是因为痰液无法咳出，多喝水可以让痰液变得稀薄，更容易咳出体外。如果孩子不能自己咳出痰液，大家可以给他拍背，帮助痰液排出。

2.居家环境要适宜

孩子的卧室要保持适当的温度和湿度，并做到空气流通。孩子的日常保暖工作也要做好，及时给他增减衣服，以免受凉加重病情。

3.注意饮食调节

孩子咳嗽期间，大家要在饮食上加强营养，给他吃清谈易消化的食物，从而提升身体免疫力。另外，大家不要让孩子吃的太饱，也不要让他吃生冷、粘腻、油腻、过甜或过咸的食物。

4.及时去医院就诊

孩子有慢性咳嗽特别是咳喘，治疗起来十分困难，需要较长时间才行。大家要及时带孩子去医院就诊，请医生对症治疗。服药时应严格遵循医嘱，千万不要盲目给孩子服用止咳药。

孩子咳嗽有可能是为了将痰液排出体外，此时服用止咳药会使痰液在气管内集聚，导致咳嗽变得更厉害，反反复复不能痊愈。同理，大家给孩子服中药治疗咳嗽也应辨证施治，盲目服用中药也会导致孩子反复咳嗽，迁延日久。

5.坚持服药治疗

有的父母带孩子去医院就诊后，让孩子吃了几天的药发现没有效果或效果不佳，就带孩子去别的医院就诊重新开药。孩子频繁换药不但不能治好咳嗽，还有可能加重病情。

育姐提醒大家，治疗咳嗽尤其是慢性咳嗽，大家一定要保持耐心，坚持让孩子服药。相信只要服完一个疗程的药，孩子的咳嗽症状会得到缓解。

孩子反复咳嗽，大家一定要带他去医院就诊，以免诱发严重疾病。如果孩子因过敏出现反复咳嗽的症状，大家不要给他吃滋补食品，避免加重病情。

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