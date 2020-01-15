小孩干咳，缓解方法赶紧拿走！

孩子年纪小，身体各个器官尚未发育完善，抵抗力较弱，极易患上一些常见疾病。孩子患病后，常常会出现干咳症状十分难受。面对小孩干咳，作为家长该如何进行护理呢？赶紧来瞧一瞧吧。

小孩干咳的原因有哪些

孩子干咳有可能是疾病造成的，也有可能是外部因素造成的，一起来了解下吧：

1.普通感冒引起

引起孩子干咳最常见的病因就是普通感冒，但支气管哮喘、过敏性鼻炎、慢性支气管炎等疾病也会导致孩子干咳。一般而言，以上这些疾病引起的干咳是亚急性咳嗽，持续时间三周到八周，大家最好带着孩子去医院检查，看看肺部有没有病变。

2.局部发生病变

孩子的鼻部、肺气管、胃部、食管等部位出现病变后，会引起干咳症状。这些病变引起的干咳是急性咳嗽，通常会持续3个星期。

3.某些疾病诱发

孩子持续八个星期以上的干咳或原因不明的咳嗽被称为慢性咳嗽，而引起慢性咳嗽的疾病有很多种，比如上气道咳嗽综合征、变异型哮喘、慢性支气管炎、胃食管返流咳嗽等。

小孩干咳怎么办

面对小孩干咳，采用以下护理方法可以有效缓解症状：

1.根据病因对症用药

当孩子出现干咳症状时，大家要及时找到病因，然后对症治疗。如果孩子干咳症状是细菌或病毒感染引起的，建议给他服用抗病毒药物，帮助其尽快康复。

请注意，当孩子因支气管炎出现干咳症状时，除了积极治疗外，还应让他多喝水，这样可有效缓解干咳。

2.减少环境因素刺激

环境因素也会引发孩子干咳，大家一定要注意。遭遇雾霾天时，大家最好不要让孩子外出活动，如果外出，也应戴上口罩减少雾霾吸入。家长有吸烟习惯，最好不要在室内吸烟，这样可以让孩子减少咳嗽频率。

3.治疗原发疾病

孩子患婴幼儿哮喘、鼻炎、胃食管返流等疾病时，有可能会出现干咳症状。大家要积极采取措施治疗原发疾病。等原发疾病治好后，干咳症状自然就消失不见了。

面对孩子干咳，大家在弄清楚病因后可采用以上方法缓解，如要用药请谨遵医嘱。

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