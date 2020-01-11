专家建议：不妨这么管教孩子

作为父母，我们希望帮助引导我们的孩子进入成年期。管教的目的不应是留下可怕的创伤。我们希望为孩子打下基础，使他们能够过上独立的成人生活，而不是吓得他们屈服。

幼儿和儿童（3至6岁）

1.教导适当

在处理这个问题时，尽量保持简单。使用简单短语有帮助。

2.进行目光接触

这些可以很好地保护幼儿安全，帮助他们学习界限。在孩子分心的时候，可以尝试进行目光接触。如果你不能接近孩子和他们要触碰的对象或要去的地方，试着用提示词来阻止他们。这个词可能像他们的名字一样简单。一旦你得到他们的注意，你可以转移他们到一个安全的选择。

3.花点时间思考，然后说“不”

考虑一下机会是否适合孩子学习。想想，如果有一个真正的理由说“不”，甚至当你绝对需要停一停，试图用一个原因或其他语。经常说“不”可以使这个词失去力量，在不安全的情况下，他们可能不听。

青少年（7到12）

1.讨论

虽然你要面临新的挑战，但孩子长大了点拥有了一定的交谈能力，你们可以就某些事情展开讨论。

2.一起解决

当一个问题出现时，你可以帮助他们识别问题，讨论可能的解决方案，选择你认为最好的方法。

3.明确问题所在

当孩子越过一条线或越过边界时，安静地坐在一起，谈论他们做错了什么，你希望看到什么样的行为以及他们下次可以尝试什么。

所有年龄

所有年龄的儿童仍在学习驾驭自己的情感和经历变化，我们不能期望他们知道如何处理应对所有问题。首先，请记住，所有的孩子都是不同的，没有完美的父母。我们都会犯错误。适时地承认你错了，和你的孩子道歉，这样才不会让他们失去对你的尊重。

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