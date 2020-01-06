孩子一到冬天就起皮疹，到底怎么回事？

随着温度下降，皮肤中的水分含量也会下降，这会导致冬天起疹子。冬天起疹子最常见的原因是皮肤干燥。这种情况很常见，而且每年都会复发。不接受治疗，并改变生活方式，皮疹可能会持续整个冬天。幸运的是，有很多方法可以让皮肤全年保持健康和滋润。

冬季皮疹的症状

冬季皮疹可能包括以下任何症状:发红、肿胀、瘙痒、剥落、疙瘩、水泡。皮疹可能会影响身体的某个部位，通常是腿、胳膊或手。在其他情况下，它可能在身体上广泛传播。

需要考虑的风险因素

任何人都可能得冬季皮疹，但有些人比其他人更容易得。比如如果你和孩子有以下情况:湿疹、酒渣鼻、皮炎、过敏、哮喘、敏感肌肤。此外，长时间待在户外也会增患冬季皮疹的风险。

冬季出疹子的可能原因

寒冷的气温会影响皮肤状况。冷空气，低湿度，和户外的大风会剥夺皮肤急需的水分。打开暖气，在室内洗热水澡也一样。这些严酷的环境会使皮肤失去它的天然油脂，使得水分流失，导致皮肤干燥，并有可能引起冬季皮疹。其他可能引起冬季皮疹的原因包括:

* 对抗菌肥皂、除臭肥皂、洗涤剂或其他化学品过敏;

* 皮肤状况出问题，如牛皮癣或湿疹;

* 细菌感染;

* 病毒感染;

* 乳胶过敏;

* 压力;

* 疲劳。

晒伤也会导致冬天起疹子。即使在冬天，太阳的紫外线也是很强的。事实上，根据美国皮肤癌基金会的说法，雪可以反射80%的紫外线，这意味着同样的光线可以被照射两次。在高海拔地区，紫外线的强度也更高。如果你和家人喜欢滑雪或其他高山运动，一定要做好防晒保护工作哦~

诊断冬季皮疹

通常，医生会检查患者的症状和病史，以帮助确定皮疹的原因，并开出治疗处方。如果你或孩子最近没有换过肥皂或接触过化学药品，疹子很可能是由皮肤干燥引起的。

如果定期给皮肤保湿，并限制自己和孩子暴露在极冷或极热的温度下，那么可能是其他原因导致疹子。也可能对个人护理产品或药物过敏，或有感染或皮肤状况，如湿疹、牛皮癣或皮炎。

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