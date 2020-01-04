孩子冬季养胃滋补，不要错过这几款营养粥

通常来说，宝宝6个月之后需要添加辅食。但是选择什么样的辅食，才有助于长身体呢？其实给宝宝选择辅食，不但要根据月龄和身体情况，更要把食材和季节有效结合。

不过冬天还真是一个吃不消的季节，不但气候干燥，而且气温低的也是让人猝不及防。稍一不注意，宝宝敏感的肠胃就会收到牵连。想要拯救脾胃较虚的孩子，这几款辅食营养粥就赶紧安排起来！

南瓜山药粥

营养价值：南瓜中含有丰富的钴、果胶等营养元素，山药中的皂苷、黏液质，对肺部润滑和滋润的作用。

准备材料：山药50g，南瓜40g，大米20g，盐适量。

做法：

1.大米淘洗干净，再用冷水浸泡30分钟，捞出来后沥干水分。

2.山药去皮后清洗干净，用刀切成小块，再把南瓜洗净切成小丁。

3.锅里加水放米，大火煮沸后再加入山药和南瓜，然后改用小火继续煲煮。

4.待粥煮烂之后，加入适量盐调味即可。

鸡肉糯米粥

营养价值：糯米中含有蛋白质、钙、铁、磷、铁、B族维生素、钙等元素，鸡肉中有大量蛋白质，营养价值足，有助于孩子生长发育。

准备材料：鸡大腿1个，糯米45g，葱白1根，盐适量。

做法：

1.把鸡腿洗干净剁成块，开水焯一下备用。

2.汤锅洗净加入水和鸡腿，大火煮开之后转成小火，烧煮15分钟再倒入糯米煮开。

3.把葱白去掉头和须，洗净后切成细丝。等糯米煮熟之后加入盐调味，最后加入葱丝焖一下即可。

猪肝蔬菜粥

营养价值：猪肝富含蛋白质、卵磷脂、磷、铁、硒等微量元素，以及丰富的维生素A、维生素C等，也是宝宝补铁的好选择。

准备材料：大米200g，猪肝100g，青菜100g，植物油、盐、葱花、姜丝等适量。

做法：

1.先把猪肝洗干净，切片后再次用水洗净。

2.青菜洗净，沥干水分后剁碎待用。

3.锅内加水加米烧开，等粥煮到八九分熟的时候，把姜丝、青菜碎和猪肝放进去。

4.等猪肝煮熟的时候关火，再放入盐、香油和葱花调味即可。

小米红枣粥

营养价值：小米中含有丰富的蛋白质、脂肪、钙、胡萝卜素和维生素B2，而大枣和红豆中都富含蛋白质，三种食物一起蒸煮营养价值极高。

准备材料：小米100g，大枣30g，红豆15g。

做法：

1.提前把红豆洗干净，放在水中泡胀。

2.锅内加水把红豆煮到半熟，然后再加入洗干净的小米和红枣干。

3.大火煮开后转成小火，粘稠熟烂即可。

寒冷的冬季，适当喝粥能起到和胃健脾作用。想让宝宝更爱喝粥，妈妈可以稍微动点心思，加入一些杂粮或新鲜的食材，提高营养价值的同时，也打开孩子的味蕾。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)