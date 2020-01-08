宝宝早上起床咳嗽什么原因？赶紧来看这篇科普

宝宝生病后常常会出现咳嗽症状，有的爸爸妈妈会发现一个奇怪的现象：宝宝只是早上起床时咳嗽，其他时间不咳嗽。那么，宝宝早上起床咳嗽什么原因？今天育姐就给大家说说，赶紧来了解一下吧。

宝宝早上起床咳嗽什么原因

宝宝出现这种情况的咳嗽，通常有以下几个原因：

1.室内温度和湿度不正常

室内温度过高而湿度降低会使空气过于干燥，从而导致宝宝起床时咳嗽。

2.患有气管炎或咽炎等病

宝宝早上咳嗽的很厉害，有可能是患上了咽炎和支气管炎等疾病，大家要及时带他去医院检查治疗。

3.晚上睡觉时受凉了

宝宝晚上睡觉时受凉了，早上起床时常常会咳嗽，而其他时间不咳嗽。另外，秋冬时节天气寒冷，宝宝早上起床时咳嗽有可能是气道敏感所致。比如说慢性咳嗽，宝宝早上起来只咳嗽几声，喉咙无痰，但每天都是如此。

宝宝早上起床咳嗽怎么办

大家可通过以下两种方法改善宝宝咳嗽症状，赶紧来学一学：

1.调节室内温度和湿度

建议大家将室内温度调低一些，并将湿度控制在50%-60%之间为宜。宝宝在这样的环境中休息，可有效缓解咳嗽症状。

2.睡前饮水

晚上睡觉前，大家可以让宝宝喝点温水，这样宝宝起床时一般就不会咳嗽了。

3.适当服用止咳药物

如果宝宝早上起床咳嗽的很厉害，大家可以适当给他服用一些药物。宝宝咳嗽通常是细菌或病毒感染引起，但育姐不建议大家给宝宝服用抗生素类药物。中药制剂不仅能缓解咳嗽症状，还能改善身体机能增强免疫力，给宝宝服用非常合适。

请注意，给宝宝服用药物一定要遵医嘱，千万不能胡乱用药。

宝宝早上起床咳嗽的日常护理

在日常生活中，做到以下两点对改善宝宝咳嗽症状有有帮助：

1.饮食

宝宝的饮食要清淡，不吃生冷、辛辣、过甜的食物，以免刺激咽喉和器官。咳嗽症状缓解后，大家也要让宝宝忌口一到两个星期，以免再次复发。

2.居家

宝宝的卧室要经常打扫，保持正常的温度和湿度，避免烟雾、灰尘和特殊气味对宝宝产生不良刺激。

宝宝早上起床咳嗽什么原因，以上内容介绍的十分详细。大家只要正确护理，一定能让宝宝尽快好起来的！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)