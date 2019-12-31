掌握这些小知识，临产也不会慌张

很多孕妈妈越是到临产前，心情就越是焦躁，不能很好地吃饭睡觉。这些心情很容易理解，为了更从容面对孕妈妈有必要充分了解分娩时可能遇到的一些问题及处理措施。接下来就具体给大家说说：

1.宫缩严重无法入睡

在临产前，几乎所有的孕妈妈都会深受宫缩的痛苦，严重时甚至导致自己无法入睡。遇到这种情况，除了请求医生的帮助以外，孕妈妈也可以通过其它物品缓解疼痛，例如平日睡觉时经常陪伴自己的玩偶、自己习惯的枕头等。除此之外，当孕妈妈感到异常疼痛时，会心情急躁，这个时候可以把内心的感受说出来，分散注意力。

2.分娩过程没有力气

分娩不仅是一个体力活，也是十分消耗时间的。很多孕妈妈在需要使劲的时候，不仅完全使不上力气，甚至会产生沮丧绝望的心理。当遇到这种情况，孕妈妈不要过于焦虑，更不要放弃，而是应该听从医生的安排，善于用呼吸调整体力。在分娩前，孕妈妈也不要过于纠结这个问题，因为如果真的是在生产时使不上力气，医生也会采取吸引器或剖腹产等方式帮助分娩。

3.分娩过程无法说话

很多孕妈妈会担心分娩过程出现突发事项，而自己那个时候无法说话怎么办。针对这一问题，建议孕妈妈可以事先与家属达成一个协议，把可能出现的突发事件及解决措施列出来，这样即使孕妈妈无法说话，也能按照自己的意愿执行。孕妈妈一定要相信医生，多和医生交流，听从最科学的建议。

4.分娩过程胎位不正

孕妈妈也许会担心分娩过程中胎儿胎位不正的问题，事实上这一问题完全不用担心。因此在产前几周，医生都会抚摸孕妈妈的肚子来判断胎儿胎位是否正确。如果不正的话，医生会教给孕妈妈一套体操来摆正胎儿的胎位。

以上是分娩时可能遇到的问题及处理措施，当然，孕妈妈也不要过于紧张，保持身心愉悦才是对自己及胎儿最有利的方式。

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