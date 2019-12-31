孕期吃这几种水果，BB健康又聪明伶俐

当你怀孕时，重要的是要吃有营养的食物，避免摄入空热量食物。事实上，如果你在怀孕期间吃的大多是垃圾食品，可能会让宝宝一辈子养成不良的饮食习惯。

水果和蔬菜营养丰富，可以保证你和宝宝获得身体所需的大部分维生素、矿物质和纤维。吃水果和蔬菜也有助于防止便秘这一孕期常见问题。

1.橙子

橙子能帮助保持水分，它们也是叶酸的重要来源。叶酸是一种B族维生素，可以帮助预防大脑和脊髓缺陷，也被称为神经管缺陷。另外，橙子富含维生素C这种抗氧化剂，有助于防止细胞损伤，还能帮助身体吸收铁。

2.芒果

芒果是维生素c的重要来源，还富含维生素A。要知道，若宝宝出生时缺乏维生素A，可能会引发腹泻和呼吸道感染等并发症。这里也提醒大家，虽然芒果是孕期饮食中一个很好的补充，但食用时要适量，并搭配各种其他水果。

3.鳄梨

鳄梨比其他水果含有更多的叶酸。它也是维生素C、维生素B、维生素K、纤维、胆碱、镁、钾的来源。有助于缓解恶心，腿部抽筋（通常是由低钾和低镁引起的）。对了，胆碱对婴儿的大脑和神经发育很重要，如果缺乏可能导致神经管缺陷和终生记忆障碍。

4.柠檬

吸柠檬、喝柠檬水有助于缓解与怀孕恶心。柠檬也富含维生素c，有助于刺激消化系统，缓解便秘。但是柠檬可能会腐蚀牙釉质，所以吃完之后要漱口。

5.香蕉

除了是钾的很好来源，香蕉还含有维生素B6，维生素C和纤维。大约一半的女性在怀孕期间经历过便秘。常吃富含纤维的香蕉可能会有帮助。另外，有研究表明，维生素B6可能有助于缓解妊娠早期的恶心和呕吐。

6.浆果

浆果除了富含碳水化合物、维生素C、纤维、叶酸，还含有类黄酮和花青素等植物营养素。除非患有妊娠糖尿病，否则碳水化合物每天应该占怀孕热量的50%到60%。碳水化合物可以提供所需的能量，并且很容易通过胎盘来滋养宝宝。

7.苹果

苹果富含纤维，维生素a、维生素C和钾等营养素。怀孕期间吃苹果也会给宝宝带来意想不到的健康益处。据一项研究发现，妈妈在孕期常吃苹果，孩子在童年患哮喘、过敏的可能性较小。

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